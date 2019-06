Luigi Di Maio | Su Tav e Olimpiadi tutto il sistema contro M5s Di Battista

Tutti i no alle Olimpiadi di Luigi Di Maio : “Pensionati a rischio povertà, aziende non sono in grado di rinnovare contratti, giovani vanno via all'estero e Governo parla di Olimpiadi”, scriveva il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio nel settembre 2016. Poi i grillini hanno espresso i sindaci a Torino e a Roma e le due città non

Luigi Di Maio : "Chi vuole la crisi di governo - farà tornare il Pd con i soliti Monti e Fornero al comando" : Luigi Di Maio non ha dubbi: "Il governo dura altri quattro anni, in caso contrario chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe far tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero". Il leader grillino mette le mani avanti e passa il peso delle sorti dell'esecutivo

"Alessandro Di Battista? Anche peggio di Luigi Di Maio" - la dissidente Elena Fattori umilia il pasionario : La dissidente Elena Fattori spara a zero su tutto il Movimento 5 Stelle: "Di Maio è un leader fragile, che vuole essere il solo al comando, ma nessuno ha il diritto di indebolire maggiormente la leadership". Il riferimento è chiaro: la Fattori parla di Alessandro Di Battista, che da giorni si scagli

Luigi Di Maio minaccia : “Chi fa cadere il governo sarà responsabile di un nuovo Monti” : Secondo Luigi Di Maio il governo gialloverde andrà avanti ancora quattro anni. Ma soprattutto se qualcuno decidesse di farlo cadere "dovrebbe assumersi la responsabilità di un nuovo governo Monti". Il capo politico del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere, ha parlato anche di salario minimo, degli attriti con la Lega e dei contrasti interni al partito pentastellato.Continua a leggere

Luigi Di Maio - Raggi e Appendino - nuovo disastro olimpico : "Guardate gli orari". Milano-Cortina - gelo nel M5s : "Bisogna guardare gli orari", spiega Repubblica. L'imbarazzo del Movimento 5 Stelle per la vittoria olimpica della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 sta tutta lì. Nell'attesa, raggelante, di una dichiarazione da parte dei vertici grillini che nulla hanno fatto per favorire il t

Luigi Di Maio : "Se cade il governo tornano i tecnici" : “Il governo dura altri quattro anni”, dice Luigi Di Maio in un colloquio con il Corriere della Sera, ma qualora non fosse così “chi lo fa cadere si prende una bella responsabilità, perché significherebbe fare tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero”, aggiunge il vicepremier pentastellato. La ricetta per rilanciare l’economia del capo politico dei 5 stelle parte dal dialogo con ...

Ilva - Luigi Di Maio : “ArcelorMittal spieghi perché ci sono 1400 lavoratori in cassa integrazione” : Al termine del tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto Luigi Di Maio è intervenuto in conferenza stampa, annunciando di aspettarsi "leale collaborazione con ArcelorMittal" e di attendere spiegazioni sul "perché ci sono 1400 persone in cassa integrazione". I cittadini di Taranto "hanno il diritto di tornare a respirare".Continua a leggere

Alessandro Di Battista e il "Luigi stai sereno". Retroscena M5s : il piano per far fuori Di Maio : Tra i parlamentari grillini gira una freddura: "Luigi, stai sereno". Brutte notizie per Luigi Di Maio, che rischia di fare con Alessandro Di Battista la fine che a inizio 2014 Matteo Renzi fece fare a Enrico Letta. Rosolato per qualche settimana e poi cotto a puntino e cacciato da Palazzo Chigi. Le

Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede frequentano la barbieria di Montecitorio - ma una volta volevano abolirla : Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede sono i più assidui frequentatori della "barbieria" di Montecitorio. I due grillini - da sempre favorevoli al taglio dei privilegi - sembrano non aver seguito le orme del fondatore del Movimento. All'epoca infatti Beppe Grillo esortava ad aprire "come una scatola di t

Luigi Di Maio attacca ancora sulla Flat Tax : "La Lega gioca a nascondino con 15 miliardi di tasse" : Dopo la botta di Massimo Garavaglia sul salario minimo, la risposta di Luigi Di Maio. Lo scontro al governo tra Lega e M5s sulla manovra si fa sempre più acceso. "Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la Flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani", ha attac

Luigi Di Maio sfida l’Ue : “Pronto a fare manovra in deficit per creare nuovi posti di lavoro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia una sfida alla Lega ma soprattutto all'Unione europea, dicendosi pronto a fare una legge di Bilancio anche in deficit, nel caso in cui possa creare "centinaia di migliaia di posti di lavoro". Di Maio, inoltre, chiede al Carroccio di "non giocare a nascondino" con le risorse necessarie per fare la flat tax.Continua a leggere

Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio insieme contro Luigi Di Maio : contrari a governare con Salvini : Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista sono tornati a vedersi. I due hanno iniziato a riallacciare i rapporti prima ancora del ritorno di Dibba in Italia. Qualcuno vede in tanto attivismo un nascente asse tra Casaleggio e Di Battista, anche se il presidente di Rousseau smentisce che tra i due ci

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala