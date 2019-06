Luigi Di Biagio | perdente di successo | dimissioni obbligate dopo tre flop europei e due

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Gigi Diè stato un grande calciatore: in Nazionale lo ricordavamo per quel maledetto rigore sbagliato ai Mondiali di Francia ’98 e per il coraggio di rifarsi due annia Euro 2000. Un simbolo, un esempio. Adesso è diventato il peggior commissario tecnico della storia dell’Under 21: trefalliti, due qualificazioni olimpiche mancate. Unma di, in grado di rimanere in sella per ben 6 anni. L’ultimo disastro però ci è costato caro: con la Nazionale più forte di sempre si è fatto eliminare al girone degligiocati in casa. Per organizzarli in Italia, il governo aveva sborsato 5 milioni di euro.Under 21, Francia-Romania 0-0: Italia eliminata, addio anche ai Giochi Al terzoconsecutivo, anche lui si è dovuto arrendere: Diha annunciato che dal 1 luglio non sarà ...

Vivo_Azzurro : #U21Euro ?? Di Biagio: 'Dobbiamo pensare solo a vincere contro il Belgio' La sintesi della conferenza stampa del c… - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Biagio: 'Non sarò più l'allenatore dell'Under-21' - frankca21237748 : @calcio90s Back row left to right: Damiano Tomassi-Paulo Sergio-Aldair-Vincent Candela-Marco Quadrini-Marco Delvech… -