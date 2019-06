Lucrecia Martel | chi è il presidente di giuria della Mostra di Venezia 2019

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019)Quando Zama, il suo ultimo film con protagonista Daniel Giménez Cacho, era lì per lì per essere presentato in concorso al Festival di Cannes,fece un passo indietro. Inquell’anno c’era anche Pedro Almodóvar che, essendo uno dei produttori del suo lavoro, non era nella condizioni per poter esprimere una valutazione oggettiva. Poco male. Zama fu proiettato fuori concorso al Lido nel 2017 ed è proprio lì che i due si rincontreranno, alla 76esimaInternazionale d’Arte Cinematografica di, Almodóvar premiato con il Leone d’Oro alla Carriera ecomedi. https://twitter.com/la Biennale/status/1143135936538132481, che Alberto Barbera definisce come «la più importante regista donna dell’America Latina e una ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2019 La regista #LucreciaMartel sarà Presidente della Giuria internazionale di #Venezia76: “E’ un on… - MarioManca : #LucreciaMartel: chi è il presidente di giuria della Mostra di Venezia 2019 - blogstreetnews : [Fonte: intrattenimento_eu] La regista Lucrecia Martel presiederà la giuria internazionale di Venezia 76 -