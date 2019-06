Lotta | European Games 2019 | Givi Davidovi fuori al primo turno nei -57 kg dello stile

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Dopo la lunga lista di infortuni che ha quasi dimezzato la spedizione azzurra dellaaglidi Minsk, la rassegna non si apre al meglio per i colori italiani: nellolibero, unico azzurro in gara oggi dopo il forfait di Frank Chamizo, è stato eliminato negli ottavi di finale dei -57 kg. L’azzurro era opposto al macedone Vladimir Egorov ed aveva iniziato al meglio l’incontro, chiudendo i primi tre minuti in vantaggio per 1-0. Alla ripresa però il balcanico ha ribaltato la situazione, anche grazie ad un rotolamento che gli è valso due punti e che gli ha consegnato la vittoria per 3-2. Al prossimoEgorov affronterà l’azero Mahir Amiraslanov: la speranza è che il macedone giunga fino alla finale per consentire al nostro rappresentante l’accesso ai ripescaggi per la medaglia di ...

