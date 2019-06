“Lotito | Lotirchio | Lotutto” Sul Fatto il ritratto del presidente della Lazio

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) IlQuotidiano prende in giro Claudio Lotito con una firma di Pino Corrias. Ilviene indicato come “”, ma anche come “Lotutto”. Scrive Corrias: “Da una ventina d’anni gira lungo le insonni carreggiatecronaca con tre macchine blindate, quattro telefoni e (forse) una pistola”. Viene tirato in ballo ogni tanto in qualche processo, da cui esce sempre indenne con “luminose batterie di avvocati e disincanto”. Uno che è amico di tutti e di nessuno e che dice di sé stesso: “Io sono io. Sono un avulso”. Eppure, rispetto alla politica, avulso non lo è per niente scrive Corrias. “Ha ammirato Andreotti. È passato a Gianfranco Fini. Ha ignorato Renzi: “Non so se c’è dell’altro oltre l’apparenza”. È approdato a Berlusconi – “sono amico di Silvio, di Paolo e pure di Galliani”–che ...

