Lontano Da Te | Ultima Puntata | L’Ultimo Disperato Tentativo!

uominiedonnenews

(Di martedì 25 giugno 2019)da Te, trama: Massimo e Candela non sopportano più la presenza delle visioni. Qualcosa nel loro cuore è cambiato e vogliono trovare una soluzione. Che cosa decideranno di fare? Siamo giunti alepisodio della serie “da Te” in onda su Canale 5. Il cuore dei nostri due protagonisti ormai è in tumulto. Dopo aver per tanto tempo cercato di allontanare i sentimenti che iniziavano a provare l’uno per l’altro, ora non possono più nascondersi. Sono stanchi dei loro rispettivi fantasmi. Il desiderio di vedersi concretamente li ossessiona ormai da giorni. Spinti da questo bisogno, ma anche dalla disperazione, decidono di giocarsi il tutto per tutto. E, sotto gli occhi increduli delle loro rispettive famiglie, faranno nuovamente le valigie. Ma per dove? Lo scopriremo ma, prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di “da Te”, ...

pandators : in più vi suggerisco lontano da te su canale 5 è di crossprod se volete continuare a sostenerli domenica ultima pun… - agoacciaio : RT @Marcell78225090: @agoacciaio @Mov5Stelle Vero come é vero che la dirigenza é molto lontano dagli iscritti. Puntavo molto su Landini....… - Marcell78225090 : @agoacciaio @Mov5Stelle Vero come é vero che la dirigenza é molto lontano dagli iscritti. Puntavo molto su Landini.… -