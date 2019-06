Lo stupidario della Maturità tra pugni chiusi e scene mute

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Nino Materi La riforma prevede che i professori non interroghino gli studenti. Viaggio tra gli esami più imbarazzanti Ore 9. Dalla «busta 1» esce la foto del 16 ottobre 1968, cinquantuno anni fa, nello stadio di Città del Messico: i velocisti statunitensi Tommie Smith e John Carlos arrivarono primo e terzo nella finale dei 200 metri piani alle Olimpiadi. Sul podio i due alzano il pugno in segno di protesta contro l'apartheid. Parte da qui l'esame di Giorgio, maturando milanese: «È stato lo spunto per parlare di razzismo». Un esame brillante. Alla fine sono tutti soddisfatti: Giorgio, i professori e i genitori di Giorgio che attendono fuori dalla scuola. Ma è un'eccezione. La regola andata in scena ieri è quella«sindromevolpe». Quando l'animale, di notte, taglia la strada rimanendo immobile davanti ai fari accesi dell'auto che la sta investendo. L'immagine ...

