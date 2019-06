LIVE Olanda-Giappone 0-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | Martens segna di tacco

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22′ Match spettacolare fino ad ora, probabilmente stiamo assistendo all’ottavo più equilibrato. 20′ SUGASAWA SFIORA IL GOL DEL PAREGGIO!!! IL DESTRO A GIRO DELLA NUMERO 9SE SI INFRANGE SUL PALO DESTRO! 19′ Tenta subito la reazione il, che si butta in at. 17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!DI, LA SFERA PASSA IN MEZZO ALLE GAMBE DI SUGASAWA E LASCIA IMPIETRITA YAMASHITA! 16′ Corner per un’INDEMONIATA! 14′ Zigomo molto gonfio per la piccola nipponica. 13′ Resta a terra Nakajima, che ha preso una testata nello scontro areo con Van Dongen. 11′ Tutto in difesa il, che sta soffrendo il ritmo delle Orange 9′ Inizio di partita incandescente! 7′ Sarà corner per l’. 6′ PALOOOOOOOOOO! MIEDEMA TIRA UNA ...

zazoomblog : LIVE Olanda-Giappone 0-0 Mondiali calcio femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali.… - PapaEnEu : @ANFIBIORECORDS Ciao, io ne vorrei una copia: vivo in Olanda, quindi mi sarebbe difficile comprarlo 'live'... :/ - CasaLiveIT : Mobilità sostenibile in Olanda, perchè muoversi in modo sostenibile? -