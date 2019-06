LIVE Italia-Cina | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | orario | canale tv | streaming

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer - attesa per tiro a segno e boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio ancora tanti titoli, e l’Italia punterà soprattutto sul tiro a segno, che assegnerà il titolo nella carabina mista da 50 metri con ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : speranze dell'Italia ridotte al lumicino : 84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la Romania: Petre per Puscas. 82′ La Romania sembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la Francia. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE ROMANIA! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più ...

LIVE Francia-Romania 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : l'Italia spera in un gol rumeno : 61′ Romania ora in difficoltà con la Francia in costante possesso del pallone. 59′ Primo cambio della partita: Baluta al posto di Cicaldau tra le fila rumene. 58′ Ammonito Thuram per simulazione, secondo l'arbitro il francese si è lasciato cadere in area di rigore. 56′ Scontro aereo forte tra Rus e Ikone, sembra essere nulla di grave per entrambi. 54′ Grande ...

LIVE STREAMING Olimpiadi Invernali 2026 - assegnazione e proclamazione : Milano-Cortina sfida Stoccolma. L'Italia farà festa? : Alle ore 18.00 verrà proclamata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026, il solenne annuncio verrà dato a Losanna (Svizzera) da Thomas Bach, il Presidente Bach svelerà chi tra Milano-Cortina e Stoccolma avrà l'onore di organizzare i Giochi del ghiaccio e della neve che andranno in scena tra sette anni. La votazione ha già avuto luogo, ora bisogno soltanto aspettare l'annuncio: l'Italia riuscirà a festeggiare? Di ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno - eliminati Mungai e Loporchio. Italia senza medaglie : 13.50 Le semifinali dei +78 kg femminili saranno le seguenti: la bosniaca Larisa Ceric incrocia la portoghese Rochele Nunes, l'azera Iryna Kindzerska se la vedrà con la bielorussa Maryna Slutskaya. 13.47 La Finale per l'oro dei 78 kg femminili sarà tra l'olandese Guusje Steenhuis e la slovena Klara Apotekar. Hanno sconfitto rispettivamente l'olandese Marhine Verkerk e ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Esce di scena anche Mugai dopo Loporchio e D'Arco. Italia out a Minsk : 12.31: Randl dunque si qualifica ai quarti di finale dei -90 kg dove affronterà Kochman 12.25: Niente da fare per il nostro Mungai! Randl accumula due shido ma riEsce a conservare il vantaggio del waza-ari dell'inizio. Per il nostro portacolori, dunque, l'avventura continentale nei -90 kg si ferma qui, agli ottavi di finale 12.23: Uno shido per passività per Randl, Mungai prova a ...

«Radio Italia LIVE – Il concerto» raddoppia : dopo Milano - Palermo : dopo la pienezza di Milano, la luce di Palermo. Radio Italia Live – Il concerto 2019 raddoppia, e al Foto Italico del capoluogo siciliano tutto è pronto per questa ottava edizione (e per il secondo round di artisti). A Sting, Marco Mengoni, Ultimo, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Ermal Meta, Tiromancino e Ligabue, che hanno fatto cantare Piazza Duomo, seguono Achille Lauro, Benji & ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Italia aggrappata a Mungai che vola agli ottavi! Loporchio e D'Arco subito fuori : 11.17: Mungai negli ottavi di finale affronterà lo slovacco Randl che ha eliminato il tedesco Trippel 11.14: Mungai C'E'! L'azzurro piazza l'ippon sull'estone Kuusik e vola agli ottavi di finale! 11.05: Tra poco Mungai contro l'estone Kuusik. E' rimasto da disputare questo sedicesimo e quello tra il tedesco Trippel e lo slovacco Randl nella categoria ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : lunedì 24 giugno. Italia aggrappata a Mungai. Loporchio e D'Arco subito fuori : 10.04: Doppia doccia fredda per i colori azzurri, dunque, con Mungai che resta l'unico atleta Italiano in corsa nella giornata odierna. Tra poco sarà in pedana per dare la caccia agli ottavi nella categoria -90 kg 10.01: Eliminazione anche per D'Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l'ippon di Dragic che supera il turno 9.59: Bastano 26 secondi al bielorusso ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sconfitta per gli azzurri al termine di un tiebreak infinito : Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! La prestazione della formazione di Blengini è stata comunque di assoluto valore, peccato per qualche passaggio a vuoto nei momenti più delicati e per la conclusione amara. Difficile trovare un elemento che non abbia giocato al meglio nella metà campo italiana. Si conclude con una sconfitta questa ...

LIVE Italia-Polonia 2-3 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sconfitta per gli azzurri al termine di un tiebreak infinito : Italia-Polonia 2-3 (25-23; 22-25; 25-23; 21-25; 23-25) 23-25 Kochanowski chiude sulla ricezione sbagliata dagli azzurri 23-24 Sliwka perfetto in parallela 23-23 PINALI ALL'INCROCIO DELLE RIGHE! 22-23 Klos con il primo tempo al secondo tentativo 22-22 ANTONOV IN DIAGONALE! 21-22 Antonov sbaglia al termine di uno scambio lunghissimo, torna avanti la Polonia 21-21 Tocco di Piano ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 21-25 - arriva la replica polacca e si va al tiebreak! : 4-5 Muzaj replica con lo stesso colpo, poco incisivo il servizio azzurro 4-4 Pinali in diagonale attacca ancora con successo 3-4 Servizio fuori misura di Lavia 3-3 Lavia perfetto con il mani fuori, punto a punto 2-3 Kwalek d'astuzia beffa il muro italiano 2-2 Sbaglia Kochanowski dai nove metri 1-2 Kochanowski con il primo tempo, ricezione impeccabile 1-1 Lavia colpisce in pieno il ...

LIVE Danimarca-Serbia 2-0 - Europei Under21 in DIRETTA : tris annullato ai nordici! L'Italia spera : 62′ Punizione di Adzic tra le mani di Iversen. 61′ Fuori il migliore in campo dei serbi, Radonjic, dentro Rosic. 60′ Decisione confermata: gol annullato per fuorigioco di partenza di Olsen. 58′ CHECK REVIEW IN CORSO! 57′ GOL annullato ALLA DANIMARCA! Dopo il tiro di Olsen, c'era stato il tap-in vincente di Billing ma il centrocampista è in offside. 57′ ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 3-8 - scatto degli ospiti in avvio di quarto set : 9-9 MUZAJ SBAGLIA! SCAMBIO INFINITO! Timeout Heynen 8-9 ACEEEEEEEE GIANNELLI! 7-9 Antonov in diagonale! Splendida la finta di Russo! 6-9 Russo scomposto a muro commette invasione 6-8 RUSSO IN CONTRATTACCO! ECCO LA REAZIONE AZZURRA! 5-8 MURO ANTONOV SU MUZAJ! 4-8 Errore al servizio per gli ospiti 3-8 Mani fuori di Kwolek, Polonia in controllo al primo timeout tecnico del quarto ...