LIVE Italia-Cina 2-0 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | le azzurre gestiscono il

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73′ Cross pericolosissimo di Son, ottima Rosucci in ripiegamento. 72′ Giacinti, a nostro avviso, sinora la migliore in campo. Davvero una trastrice, che carattere! 71′ Esce Bonansea, oggi non particolarmente ispirata, entra Martina Rosucci, reduce da un grave infortunio. 70′ Buona intuizione di Bonansea per Giacinti, il pallone non passa. 69′ Partita straordinaria di Giugliano, preziosissima anche in interdizione. 68′ Sul fondo il colpo di testa di Lin. 67′ Angolo per la, è il momento decisivo della partita. 67′ Mauro difende benissimo il pallone, serve Bonansea in area che calcia malissimo. Giornata storta per la piemontese. 65′ Wang Shuang calcia dal limite, conclusione sporcata da Cernoia. E’ un assalto al fortino azzurro. 64′ Ritmi più blandi in questa ...

RadioItalia : Radio Italia Live - Il concerto di Palermo si sta avvicinando e noi non vediamo l'ora di vedere il nostro ospite in… - AzzurreFIGC : ?? Le immagini del primo tempo! ???? Italia in vantaggio per 1? - 0? ?? Segui il live tweeting #ITACHN… - Eurosport_IT : ?? 49' - Volano le azzurre: il raddoppio lo sigla Aurora Galli ?????? Segui il LIVE di #ItaliaCina qui ?… -