LIVE Ghana-Benin | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Stelle Nere affrontano gli Scoiattoli

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di–La preview del match delle–I risultati e le classifiche dei gironi dellad’AfricaBuona sera e bentrovati alladi, prima giornata del gruppo F dellad’Africa. Allo Stadio Ismailia, lefanno il proprio esordio nella competizione in un match abbordabile contro il, scendendo in campo subito il match tra Camerun e Guinea-Bissau. Ildi Asamoah ed Ayew scende in campo dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione davanti al Kenya, in un girone equilibrato sino all’ultimo. Dopo il quarto posto dell’edizione in Gabon nel 2017, perdendo la semifinale contro il Camerun e la finalina con il Burkina Faso dopo il secondo posto dietro l’Egitto. Faraoni che nelle qualificazioni ai Mondiali ...

Noovyis : Un nuovo post (Ghana Benin streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Coppa d’Africa 2019) è stato p… -