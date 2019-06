LIVE Ghana-Benin 2-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | ancora Poté! Pareggiano gli

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ Incredibile ad Ismailia con il tocco di tacco di Poté su un pallone vacante! 2-2 e match apertissimo! 64′ PAREGGIO! 2-2 DI POTE’!IL #10! 63′ CEBIO SOUKOU! PUNIZIONE SU CUI ARRIVA ALL’ULTIMO OFORI! 62′ Doppio cambio per il: dentro Mama per Adilehou, e Dossou per d’Almeida. 61′ Punizione da posizione invitante per il. 59′ Dentro Jonathan, per far fronte all’uomo in meno, fuori Owusu, che era entrato nel primo tempo per l’infortunio di Agyepong. 57′che ora dovrà rivedere i suoi piani dopo essere stato in controllo per buona parte di match. 55′ Perdita di tempo per battere un calcio di punizione nella sua metà campo: doppia ammonizione ein 10 uomini. 55′ ESPULSO BOYE!!! CHE INGENUITA’! DOPPIA AMMONIZIONE ...

