LIVE Ghana-Benin 2-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | alle Stelle Nere non bastano i

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.55 Ilcompie il miracolo contro il! 2-2 fantastico portato a termine dalla doppietta di Poté in risposta ai gol dei fratelli Ayew.che manca l’aggancio al Camerun in vista dello scontro diretto che sarà decisivo: match profondamente condizionato dall’espulsione per doppia ammonizione di Boye. Gli Scoiattoli ci credono fino in fondo e poi sfiorano la vittoria. 1 punto a testa e gruppo F apertissimo! FINE SECONDO TEMPO 93′ Finisce qui! 91′ MOUNIE!!! DI TESTA SBAGLIA A DUE PASSI! 90′ 3 minuti di recupero. 89′ Dentro Acquah, fuori Andre Ayew. 87′ Poté prova la rovesciata al limite dell’area: partita pazzesca del #10. 85′ Avanza la manovra delche sta completando un capolavoro. 83′ Appena entrato ...

