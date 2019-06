LIVE Ghana-Benin 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | ritmi equilibrati ad Ismailia!

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38′ Provo il sinistro Owusu appena entrato: non prende il giusto giro il tiro del ghanese. 37 Il primo giallo del match è di Boye che interviene duro su D’Almeida dopo essere arrivato in ritardo. 35′ Fuori Agyepong che non ce la fa, dentro Owusu. 34′ Poté è il punto focale delper i suoi compagni. 32′in controllo del pallone ma non trova sbocchi. 29′ Altri problemi muscolari per Agyepong. 28′bassi in questo frangente: hanno speso tanto in questo avvio le due squadre. 26′ Pausa per il caldo in quel di Ismailia. 24′ Che rischio di Farnolle che compie un passaggio corto: se la cava la difesa del. 22′ Ofori resta in campo ma pessima uscita su un angolo del. 21′ Problemi muscolari per Ofori. 19′ POTE!!! A VOLO! Tiro strozzato tra le ...

