LIVE Ghana-Benin 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | pareggio immediato di Ayew per le

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12′ Stelle Nere che hanno già ripreso il pallino del gioco in mano. 10′ Fiammata diche realizza ilcon un bolide di sinistro con doppia deviazione: 1-1. 9′ ANDRE!!! 1-1! CHE INIZIO!DEL! 8′partito con l’handicap: deve trovare soluzioni per pareggiare. 6′ Thomas Partey fuori dal campo per qualche istante per cambiarsi la maglia strappata dopo uno scontro. 5′ Grande aggressività degli Scoiattoli che non lasciano ragionare le Stelle Nere. 3′ Contropiede letale delche sfrutta la difesa alta del, filtrante per Poté che manda al bar il difensore e piazza il vantaggio. 2′ POTE!!! VANTAGGIO!!! 1-0 SCOIATTOLI! 2′ Subitoin attacco, con la conclusione di Adeoti deviata. 1′ Si parte ad Ismailia! Batte il ...

