LIVE Ghana-Benin 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Stelle Nere vogliono raggiungere

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ Si parte ad Ismailia! Batte il! INIZIO PRIMO TEMPO 21.56 Suonano gli inni! 21.55 Ilriuscirà ail Camerun o ci sarà l’exploit degli Scoiattoli? 21.53 Le squadre torneranno in campo sabato, con ile il Camerun che si sfideranno, presumibilmente, per la testa della classifica. 21.50 Squadre che a breve faranno il loro ingresso in campo. 21.47 Arbitra l’incontro il tunisino classe 1977 Youssef Essrayri. 21.45 Nelle ultime 5 sfide, ilha vinto tre volte. Iluna, mentre lo scontro più recente, nel 2017, è finito 1-1. 21.43 Appiah lascia fuori Asamoah Gyan, che in carriera ha segnato 51 gol in nazionale. Nel, da ted’occhio Steve Mounie e i suoi 5 gol nelle ultime 4 presenze. 21.42 ECCO LE FORMAZIONI!(4-2-3-1): Ofori-Agbenyenu-Kasim-Boye-Yiadom-Thomas ...

