LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 25 giugno Italia in semifinale

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI16.02 BOXE – Fiori ha compiuto una vera e propria impresa essendo nettamente sfavorito! L’no affronterà adesso lo slovacco Matus Strnisko e si giocherà una grandissima occasione per andare a medaglia. 16.00 BOXE – SUCCESSO PER SIMONE FIORI! L’azzurro supera per 3-0 il russo Khataev nei -81 kg e accede ai quarti di finale! 15.56 CANOA – Soltanto un ottavo posto per Cristina Petracca che saluta le speranze di medaglia nel K1 500m femminile. 15.52 CANOA – Cristina Petracca impegnata adesso nelladel K1 500m femminile. 15.48 BOXE – Sul ring in questo momento Simone Fiori nella sfida degli ottavi di finale contro il russo Imam Khataev nei -81 kg. 15.46 BEACH SOCCER – Si è conclusa la partita tra Spagna e Russia, vinta dagli iberici per 5-4, ...

