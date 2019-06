LIVE Camerun-Guinea Bissau 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Leoni Indomabili

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69′ GOOOOOOL!!! Bahoken appena entrato raccoglie la palla dopo un rimpallo e trafigge Mendes per il 2-0. 67′ Doppio cambio per il: Bahoken e N’Jie per Djoum ed Ekambi. 66′ GOOOOOOL!!! Da calcio d’angolo impatta di testa Banana che firma la rete dell’1-0 per il. 63′ MANCONI! Conclusione dalla distanza del giocatore dellache termina alto di un nulla. 58′ Ammonito Rudinilson per un intervento scomposto su Anguissa. 56′molto meglio in questo secondo tempo, gli uomini di Seedorf a caccia del vantaggio. 54′ Ancora Anguissa dalla distanza, sfera che sorvola la traversa. 51′ Numero di Choupo-Moting che si beve un difensore e crossa forte al centro ma sul secondo non c’è nessun compagno pronto a battere a ...

