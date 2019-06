LIVE Camerun-Guinea Bissau 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | esordio vincente per i

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA!batte2-0. 91′ SOERAS! Da calcio d’angolo il difensore dellanon trova lo specchio della porta per un nulla. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 85′ Boumal subito ammonito per un’entrata scomposta. 81′ Ultimo cambio della partita: Mendes subentra a Mendy. 79′ Termina qui il match di un acciaccato Choupo-Moting, sostituito da Boumal. 78′ Giallo a Ngadeu per un brutto fallo. 76′ Secondo cambio per la: Jorginho sostituisce Piqueti. 74′ PALO!! Il colpo di testa di Piqueti all’altezza del dischetto si stampa sul legno. 71′ Prima sostituzione per la: Balde al ...

