L’Italia vola dopo il gol di Galli | il coro è da impazzire | “siam venuti fin qua per

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

Break Dance - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia. In quattro volano in Cina : Saranno quattro gli atleti azzurri che voleranno, a Nanjing, in Cina, per il Campionato del Mondo di Breaking targato WDSF. Appuntamento al 23 giugno con i giovanissimi azzurri (tutti nati nel nuovo millennio): Alessandra Cortesia (Bgirl Lexy); Alex Mammì (Bboy Lele); Eleonora Mereu (Bgirl Kobra) e Mattia Schinco (Bboy Bad Matty). Queste le parole del presidente della FIDS, Michele Barbone: “Per la Federazione, per il CONI e per l’Italia ...

L’Italia si butta via - sprecata la vittoria con la Spagna : la Polonia stende gli azzurri e vola in testa al girone : Sconfitta a sorpresa per l’Italia nel secondo match dell’Europeo Under 21, gli azzurri perdono 1-0 con la Polonia e non sono più padroni del proprio destino Sprecona e disattenta, l’Italia si butta via contro la Polonia, perdendo 1-0 al cospetto di una squadra nettamente inferiore. Dopo il successo sulla Spagna, la selezione del ct Di Biagio non riesce a dare continuità alla prestazione mostrata contro gli iberici, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - L’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a Losanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia vola agli ottavi nelle gare a squadre dell’arco olimpico e con le azzurre del compound : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui questa seconda giornata di gare. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.15 Delusione invece al maschile, dove l’Italia viene subito eliminata al primo turno. Pagni, Pagnoni e Mior vengono sconfitti 234-230 dalla Norvegia. 20.14 L’Italia vince al femminile! Le azzurre battono 231-220 Singapore e passano agli ottavi dove affronteranno ...

Mondiali Under 20 - boom boom Pinamonti : L’Italia vola in semifinale - Mali ko : Mondiali Under 20 – Si è concluso il quarto di finale valido per i Mondiali Under 20, spettacolo e grandi emozioni nella partita tra Italia e Mali, gli azzurrini volano in semifinale ed adesso si candidano a diventare sempre più protagonisti per la competizione. Ottima prova per il Mali che non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 21 minuti, fallo killer di Diakite. Il match si sblocca dopo appena 12 minuti ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : L’Italia vola in Grecia - obiettivo restare a punteggio pieno : Terzo appuntamento per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020 per la Nazionale italiana nel Gruppo J: gli azzurri sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, con 8 gol fatti e zero subiti. L’obiettivo è ovviamente quello di riuscire nuovamente a timbrare il cartellino e restare in vetta evitando sorprese scomode, anche se, almeno sulla carta, il pass per la prossima manifestazione continentale appare scontato per la squadra ...

Mondiali Under 20 - L’Italia vola ai quarti : Pinamonti stende la Polonia su rigore : Con un rigore a cucchiaio di Pinamonti e soprattutto con un Plizzari paratutto l’Italia Under 20 batte la Polonia e vola ai quarti di finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale Under 20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti, l’Italia è 21esima, con un solo ...

Giro d’Italia – La Nippo Vini Fantini in Cima a Santa Maria di Sala : L’Italiano beffa il gruppo e vince in volata : Damiano Cima si aggiudica la 18ª tappa del Giro d’Italia: l’azzurro beffa i velocisti e trionfa dopo una lunga fuga Dopo due importanti tapponi di montagna, il Giro d’Italia ha pensato ad una nuova tappa per i velocisti in vista del finale di fuoco dedicato agli uomini classifica. La 18ª tappa dell’edizione 102 della Corsa Rosa ha portato i corridori da Valdaora/Olang a Santa Maria di Sala, per 222km prettamente ...

Mondiale Under 20 - L’Italia s’impone sull’Equador e vola agli ottavi : Mondiale Under 20, Italia vittoriosa nel secondo impegno contro l’Ecuador: prenotato un posto agli ottavi di finale L’Italia si impone 1-0 sull’Ecuador nella seconda sfida del Mondiale Under 20 dopo il successo nella gara inaugurale con il Messico e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Gli azzurrini di Nicolato hanno raggiunto il successo grazie al gol di Pinamonti al 15′ del primo tempo. ...

L’Ocse boccia ancora L’Italia : crescita zero - frenano i consumi. E vola debito pubblico : Se vuole rilanciare la crescita, che e' il suo principale problema, l'Italia deve investire di piu' nelle infrastrutture e nell'istruzione e snellire l'amministrazione pubblica, rendendo il quadro normativo piu' stabile. Questa la ricetta raccomandata dalla capo-economista Ocse, Laurence Boone, per la Penisola alle prese con un'economia in stagnazione e "un alto debito che la rende vulnerabile". "Il primo problema dell'Italia e' la crescita e la ...

Lo spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nelL’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : volano Finlandia e Repubblica Ceca - partono bene Lettonia e Svizzera che schianta L’Italia : Dopo l’antipasto di ieri, i Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia oggi sono entrati nel vivo, con ben sei incontri in programma tra Kosice e Bratislava. Tra questi anche l’esordio dell’Italia che, purtroppo, ha subito una durissima lezione (0-9) contro la Svizzera (clicca qui per la cronaca). Nei piani alti delle classifiche prosegue il cammino spedito nel Girone B della Repubblica Ceca che schianta la ...

Agility Dog - L’Italia vola ai Mondiali : azzurri in Olanda per le medaglie : Si terranno dal 17 al 19 maggio i Mondiali di Agility Dog: a Ermelo l’Italia cercherà di migliorare l’ottimo bottino dell’annata 2018 con tre ori e due bronzi individuali più la vittoria a squadre. Il team italiano è composto da venti cinofili e loro ausiliari, il che porta a 25 il numero di binomi cane-conduttore provenienti dal nostro Paese. La popolazione canina di Ermelo, per qualche giorno, aumenterà di centinaia di unità ...