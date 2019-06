L' impresa del campione olimpico | a nuoto per 196 km per aiutare i malati di cancro

Quest’uomo ci venderà la Luna. Bezos : le grandi conquiste sono alla portata della libera impresa : Per che cosa ricorderemo questo 2019? Forse lo ricorderemo come l’anno in cui abbiamo capito che la nostra generazione sarebbe stata l’ultima a ricordare una Luna senza luci. Dalla Terra alla Luna di Jules Verne è del 1865: avevamo appena cominciato a disegnare strade ferrate in giro per l’Europa. Il sogno dell’esplorazione spaziale ha fatto fortun...

Dal Cantico delle creature alla gestione d'impresa : Un’economia della gioia. Le radici del sogno di Papa Francesco non affondano nel profitto, nell’egoismo, nell’interesse. Milano, Bologna, Assisi, Roma e Napoli: non è la traiettoria della nuova Freccia Rossa, ma un percorso unico per un’economia più giusta.Questo il senso della scuola dell’economia che si terrà nella città di san Francesco tra il 31 agosto e l’8 settembre prossimi: ...

Motori – Honda X-ADV - al via l’eroica impresa del crossista Renato Zocchi [GALLERY] : Renato Zocchi torna in sella alla sua Honda X-ADV 750 per la Gibraltar Race la gara che attraversa l’europa dal Baltico all’Atlantico Il rider Renato Zocchi, con un passato glorioso nel motocross, 1° pilota ufficiale Cagiva, 3° nel Mondiale e plurititolato campione nazionale, e` stato anche vincitore del Rally dei Faraoni, 2° alla Bahia 1000 e costantemente tra i primi in classifica alla Parigi Dakar. Puo` essere ...

L’ombra della camorra nella demolizione di Ponte Morandi : arrestati i vertici di un’impresa : Gli amministratori della “Tecnodem srl” di Napoli sono stati arrestati a seguito di un'inchiesta della DDA di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, considerata un prestanome. Dalle indagini è emerso che l’amministratore era vicino a clan camorristici.Continua a leggere

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella demolizione : arrestati i responsabili di un’impresa impegnata nei lavori : La Dia di Genova ha arrestato in Liguria e in Campania i due amministratori della Tecnodem srl di Napoli, impresa impegnata nella demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 seppellendo 43 persone: l’accusa nei loro confronti è di essere “vicini alla Camorra“. Si tratta dell’amministratore di fatto ritenuto dagli investigatori “contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste” e di una donna ...

Contatti con la camorra - arrestati i vertici di una impresa impegnata nei lavori del Ponte Morandi : Gli amministratori della “Tecnodem srl” di Napoli, impresa impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, sono stati arrestati dalla Dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, considerata un prestanome. Dalle i...

Diana Bracco : "Scienza e impresa per il futuro della radiomica" : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il futuro della radiomica "parte dallo sforzo congiunto fra la scienza, l'accademia e l'impresa, perché l'impresa si rende conto che deve essere vicina all'accademia nel supportarla per i nuovi sviluppi e questa è una rivoluzione". A dirlo è la Presidente della Fondazi

Diana Bracco : "Scienza e impresa per il futuro della radiomica" : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Il futuro della radiomica "parte dallo sforzo congiunto fra la scienza, l'accademia e l'impresa, perché l'impresa si rende conto che deve essere vicina all'accademia nel supportarla per i nuovi sviluppi e questa è una rivoluzione". A dirlo è la Presidente della Fondazi

Un’impresa i concerti di Vasco Rossi a San Siro ma non è finita : la macchina del rock vola verso Cagliari : I concerti di Vasco Rossi a San Siro sono terminati. La musica del Blasco lascia - per il momento - la scala del rock, con una punta di nostalgia per tutti coloro che sono accorsi ad ascoltare gli insegnamenti di colui che per molti è diventato un maestro di vita. A Vasco non si rinuncia, fa bene al cuore e all'anima. E non importa se il sole è bollente, se la transenna è lontana o vicina o se ci si deve accontentare dell'acustica di una ...

Grande Fratello - gli ascolti della finale. Barbara D'Urso - altra impresa : superato l'obiettivo Mediaset : "Ieri sera la finale del GF ha vinto la serata con oltre il 22% di share!!! Picchi del 42% di share e di 4 milioni e mezzo di spettatori!!! Il 42% di share!!! GRAZIEEEE!!!". Lo scrive Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram. La conduttrice è felicissima per come si è concluso il reality show di

Campidoglio a sostegno della creazione di impresa : domande entro il 17 giugno : Giovani e impresa, un binomio vincente. Roma Capitale investe sui giovani e scommette sulle idee vincenti per sostenere i loro

L’attaccante Di Carmine spiega l’impresa dell’Hellas Verona : “Sono venuto a Verona per raggiungere la Serie A da protagonista e sono felice perche’, dopo 8 mesi difficili per me dal punto di vista dell’ambientamento, ce l’ho fatta convincendo i tifosi e questa per me e’ la cosa piu’ bella”. Il Verona ha conquistato la promozione in Serie A e Samuel Di Carmine pensa al futuro. “Oltre a quello che ho raggiunto, la mia famiglia si trova benissimo qua ...

Roland Garros – Anisimova in semifinale! impresa della giovane americana : sconfitta un’irriconoscibile Simona Halep : Amanda Anisimova accede alla semifinale del Roland Garros: la tennista americana supera in due set Simona Halep Amanda Anisimova è la terza semifinali del Roland Garros. Dopo Konta e Vondrousova, la giovane 17enne americana accede al penultimo atto del French Open. Anisimova, numero 51 del ranking WTA, si è tolta la soddisfazione di battere la campionessa in carica, nonché la favorita numero 1 e la tennista che occupa la posizione numero 3 ...

Homar Leuci a caccia del record : l’apneista italiano tenta la storica impresa dei -131m negli abissi del Mar Rosso : Homar Leuci, insieme per il record: l’apneista italiano tenta la storica impresa dei -131m in assetto costante negli abissi del Mar Rosso e lancia una campagna di crowdfunding per sostenere l’iniziativa. Appuntamento 22 al 29 giugno a Sharm el-Sheikh Si avvicina la fatidica data del 22 giugno, giorno in cui Homar Leuci – il più grande apneista italiano in attività – tenterà, 17 anni dopo il record mondiale di Umberto Pellizzari (-131m in ...