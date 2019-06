Lega | Gian Marco Centinaio parla chiaro | Governo a casa veloce come la luce

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - gelo e sospetti : "Nella Lega c'è chi dice che l'uscita sui minibot..." : Il retroscena del Messaggero su Matteo Salvini parla di "gelo". Quello del Corriere della Sera di "sospetti dentro la Lega". Di sicuro l'uscita di Giancarlo Giorgetti sui mini-Bot, una clamorosa stroncatura delle ipotesi portate avanti dagli economisti del Carroccio (cioè il suo partito) Claudio Bor

Matteo Renzi - la mossa sporca : minibot - sfrutta Giancarlo Giorgetti per creare caos nella Lega : Bagarre nella Lega sui minibot, con Giancarlo Giorgetti che di fatto ha smontato la protesta di Claudio Borghi. Un secco "no" piovuto domenica e ribadito dal sottosegretario leghista il lunedì: "Borghi non deve offendersi - ha dichiarato da Losanna -, gli ho semplicemente consigliato di puntare i mi

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Foligno - il candidato sindaco Zuccarini (Lega) insulta migranti e partigiani su Facebook : A pochi giorni dal ballottaggio per le elezioni comunali a Foligno circolano su Facebook vecchi commenti pubblicati sui social dal candidato sindaco di centrodestra Stefano Zuccarini, in quota Lega. Si tratta di frasi contro migranti e contro le donne, in cui vengono l'esponente del Carroccio utilizza toni minacciosi e offensivi.Continua a leggere

Ue - scontro Giannino-Durigon (Lega) : “Dica quello che vuole - questo è il giornalismo che vi piace”. “Lei mi sta aggredendo” : Polemica rovente a 24 Mattino (Radio24) tra il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e il giornalista Oscar Giannino. Il politico della Lega difende strenuamente quota 100 a dispetto dello scetticismo della Commissione Europea e aggiunge: “La Ue lo dicesse ai cittadini che sono andati in pensione. Credo che sia un po’ miope questa considerazione, anzi il nostro obiettivo è quota 41“. Giannino osserva: “Però il ...

Europee - gli attivisti della Lega di Ragusa festeggiano i risultati : Gli attivisti della Lega di Salvini nel Ragusano, commentano l’affermazione del proprio partito nelle consultazioni Europee

Sconfigge centrodestra e Lega : Gianmarco Negri è il primo sindaco trans d'Italia : Si chiama Gianmarco Negri, ha 40 anni ed è uno stimato avvocato. Da oggi è anche il primo sindaco transgender d’Italia: è nato donna (si chiamava Maria), poi alcuni anni fa si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per cambiare sesso, conclusi con la variazione anche anagrafica. Con il 37,54% ha vinto a sorpresa le amministrative a Tromello, paese di 3.700 abitanti in Lomellina, in provincia di Pavia, ...

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega)Video : Agli arresti domiciliari il sindaco Gianbattista Fratus e l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere il vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto sospende la carica dei tre arrestati. E in un’intercettazione spunta il nome del vicepremier Matteo Salvini

Cremona - provocò incendio in discoteca con ordigno artigianale : candidato Lega si ritira dalla campagna elettorale : Era la notte del 22 dicembre 2016 quando, con un amico, mise in atto un’azione di sabotaggio ai danni di una discoteca di Cremona. Azione per la quale sono entrambi accusati di concorso in danneggiamento seguito da incendio e per la quale hanno già concordato un patteggiamento. Ma fino a oggi Cesare Di Giovanna, cremonese, 24 anni a luglio, appariva tra le fila della lista “Lega per Salvini” e si era candidato al consiglio comunale di ...

Lega - arrestato il sindaco Gianbattista Fratus : magistrati scatenati prima del voto : L'offensiva delle toghe non si ferma. Oggi è il turno di Gianbattista Fratus, sindaco di Legnano della Lega, arrestato in un'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano su disposizione della Procura della Re

Gianluigi Paragone : "Lega minaccia Salini". Il vero bersaglio leghista in Rai è l'a.d. - ma M5S fa muro : Giù le mani da Fabrizio Salini. Il Movimento 5 stelle fiuta aria da grandi manovre da parte dell’alleato di governo sulla Rai, e si muove in difesa dell’amministratore delegato che in Luigi Di Maio e i suoi ha trovato un robusto sponsor. La situazione intorno all’azienda radiotelevisiva di stato si sta ingarbugliando. E per i pentastellati gli attacchi di Matteo Salvini a Fabio Fazio sono solo la punta dell’iceberg ...