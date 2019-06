Le donne del calcio da urlo | Italia schianta Cina | 2-0 Ai quarti | il sogno continua

Tiro a segno - European Games 2019 : la spagnola Sonia Franquet davanti a tutte dopo il primo round della pistola sportiva donne : A Minsk è arrivato il momento del Tiro celere. Agli European Games 2019 sono iniziate infatti, nel programma del Tiro a segno, le gare dai 25 m che si sono aperte con il primo round di qualifica della pistola sportiva donne. dopo tre serie a comandare la graduatoria è la spagnola Sonia Franquet che con 297/300 si è sistemata più in alto di tutte precedendo la serba Zorana Arunovic, virtualmente seconda a quota 294/300, e la polacca Klaudia Bres, ...

Francesco Totti alle Baleari celebra le donne della sua famiglia : “Sono le più belle del mondo” : Francesco Totti è iun vacanza alle Baleari insieme alla sua famiglia. Abbagliato dalla bellezza delle “donne del suo clan” le fotografa e poi posta lo scatto sui social. della moglie Ilary Blasi e delle figlie Chanel e Isabel, l'ultimogenita di circa 3 anni, l’ex capitano della Roma scrive: “Sono le più belle del mondo”.Continua a leggere

Unità d'intenti e la carta delle donne : così l'Italia ha vinto le Olimpiadi : LOSANNA - l'Italia intera ce l'ha fatta: l'edizione numero 25 dei Giochi olimpici invernali si celebrerà dal 6 al 22 febbraio 2026 nel nostro Paese. Vittoria doveva...

Morto George Rosenkranz - il ‘papà’ della pillola anticoncezionale che donò libertà alle donne : Il papà della pillola anticoncezionale, il chimico George Rosenkranz, è Morto all'età di 102 anni. Era fuggito dall'Europa per evitare i nazisti e trovò fortuna in Messico dove riuscì ad ottenere incredibili successi scientifici: tra questo proprio la sintesi della progestina e quindi la pillola anticoncezionale che ha modificato per sempre lo status delle donne.Continua a leggere

L'integrazione in piscina : quel bagno con il burkini per la libertà delle donne : Pina Francone L'iniziativa in un impianto di Grenoble, in Francia, dove alcune ragazze hanno sfidato il divieto in vigore Un tuffo in piscina in burkini per dire no al divieto in vigore in alcuni impianti. È il blitz di una decina di militanti di un'associazione, che ha voluto così contestare il regolamento di alcune piscine pubbliche. Succede a Grenoble, Francia sud-orientale, dove un gruppo di donne ha voluto manifestare per la ...

Uomini e donne - Pamela Prati tronista? Le parole del braccio destro di Maria De Filippi : Troppo bello per essere vero. Infatti è falso. Qualche giorno fa il settimanale Vero aveva lanciato un'indiscrezione bomba: Maria De Filippi avrebbe pensato di arruolare Pamela Prati nel cast di Uomini e donne in qualità di tronista, per darle la possibilità di trovarsi un fidanzato reale dopo il ca

Uomini e donne - Teresa Langella insultata? Andrea Del Corso sbrocca : "Vomito" : Alta tensione social. Il punto è che Andrea Del Corso e Teresa Langella, protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5, si mostrano più innamorati che mai. Ovviamente, però, alcuni haters sono scatenati. Diversi insulti, infatti, sono piovuti sui social contro Teresa. E Dal Corso ha

Francesco Totti ricomincia dalle sue donne - le «più belle del mondo» : Totti e Ilary Blasi a Ibiza

Emis Killa ancora senza freni su Twitter nei confronti delle donne : Emis Killa non smette mai di far parlare di sé e questa volta lo fa su Twitter parlando del fatto che secondo lui ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. ancora un tweet di Emis Killa che fa polemica. L’ultimo messaggio del rapper è riuscito nell’intento di far arrabbiare in molti condividendo una frase. "Ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo."-- Immediate ...

“Depressione”. Il dramma della stella di Uomini e donne : “Ero ridotta così” : Dalle stelle alle stalle il passo è più breve di quanto si possa pensare. Così è per molti. Così stato per Sara Affi Fella, per la quale non è stato facile superare lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Dopo che l’ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato la verità alla redazione di Maria De Filippi e a tutto il pubblico, la giovane è caduta in depressione. Le critiche e le malelingue l’hanno ferita parecchio, tanto che ...

Così la politica italiana ostacola l’ascesa delle donne : La ciclopica tornata amministrativa appena conclusa ha cambiato la faccia di 3.825 Comuni italiani. La faccia e anche il genere: le donne elette sindaco risultano 628, un numero significativo considerando che si sono spesso battute contro competitori uomini. ...

Uomini e donne : Angela Nasti parla del periodo difficile dopo la scelta : Uomini e Donne, periodo difficile per Angela Nasti: la confessione dell’ex tronista Questo non è sicuramente un periodo facile per Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver concluso il fidanzamento lampo con Alessio Campoli, ha dovuto fare i conti con le critiche ricevute sui social a seguito della sua scelta. Il fatto […] L'articolo Uomini e Donne: Angela Nasti parla del periodo difficile dopo la scelta proviene ...

Uomini e donne - Francesca Del Taglia su Eugenio : “Sto aspettando…” : Eugenio Colombo di Uomini e Donne si sposa? Francesca: “Deve darsi una mossa” Uomini e Donne ha il merito di aver fatto nascere l’amore tra numerose coppie. Qualche esempio? Quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due sono fidanzati da ben sei anni e hanno messo al mondo due bambini, Brando e Zeno, ma le nozze sembrano ancora lontane. Francesca Del Taglia, recentemente intervistata dal magazine della ...

Uomini e donne : Angela Nasti e il flirt con Guido - la replica dell'ex tronista : "Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip" lo sfogo su Instagram della giovane campana.