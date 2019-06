L' appello disperato della Sea Watch | Aiutateci | siamo come in prigione

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) “Non ce la facciamo più, quiina sbarcare presto, a mettere i piedi giù da questa barca”. E’ l’lanciato dai migranti a bordoSea3 da 13 giorni al largo di Lampedusa. “tutti stanchi, esausti, stremati - dice uno di loro in un videoOng postato sulla pagina facebook del ‘Forum Lampedusa solidale’ - pensate ad una persona appena uscita die fuggita dalla Libia, che ora si trova qui seduta o sdraiata. Immaginatevidebba sentirsi questa persona”.I migranti sottolineano che a bordo “manca tutto, non posfare niente, non poscamminare né muoverci perché la barca è piccola mentre noitanti. Non c’è spazio”. L’Italia “si rifiuta di farci approdare”, proseguono, ...

