La stazione Repubblica della metropolitana di Roma riaprirà domani

Roma – "La stazione Repubblica della metro A riaprira' domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione". Cosi' il sindaco di Roma, Virginia Raggi , sul suo profilo Twitter.

Dopo 246 giorni di chiusura riapre la stazione metro di Repubblica : Dopo 246 giorni riapre la fermata della metro politana a Repubblica . Sono terminati i collaudi delle scale mobili della centralissima stazione della Linea A. Era stata chiusa il 23 ottobre scorso quando una ventina di tifosi del Cska di Mosca, a Roma per la partita di Champions della loro squadra, rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile. Da allora più di otto mesi di rinvii della riapertura e di ...

Calabria : inammissibili altri 2 mesi per riapertura stazione metro Repubblica : Roma – “altri due mesi prima dell’apertura della fermata metro Repubblica, vuol dire che in tutto serviranno nove mesi per riaprire una stazione nodale per il trasporto pubblico in citta’. È vergognoso e inaccettabile. Una simile tempistica non puo’ essere considerata normale per una Capitale europea, e non e’ normale neppure che la giunta Raggi faccia finta di niente”. Lo dichiara la deputata di Forza ...