La stangata | bollette luce e gas più care da luglio

(Di martedì 25 giugno 2019) Dopo i forti ribassi del trimestre scorso, anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delledell`energia per i clienti in tutela. Lo rende noto l'Autorità per l'Energia (Arera) specificando che dal 1°infatti per la famiglia tipo 1 si registra un deciso calo per ledel gas (-6,9%) e un leggero incremento per quelle dell`elettricità (+1,9%), che intacca solo in parte il calo dei tre mesi precedenti (-8,5%), un risultato comunque favorevole in vista dell`inizio della stagione estiva, caratterizzata dall`accensione degli impianti di raffrescamento.Gli aggiornamenti sono prevalentemente legati ai previsti andamenti nel prossimo trimestre dei prezzi delle materie prime nei mercati all`ingrosso dell`energia, nazionali ed internazionali. Per l`energia elettrica è significativo come il leggero incremento finale ...

