La Serie A lancia la battaglia contro la pirateria | «Danni da 150 milioni annui»

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...

Rimandato in 3 materie - 14enne si lancia nel vuoto : è in “condizioni gravi - estremamente Serie” : “Le condizioni del giovane sono ancora estremamente serie; il paziente è stabile nella sua gravità“: questo il bollettino medico del Cardarelli di Napoli in riferimento alle condizioni di salute del 14enne ricoverato ieri nell’Azienda ospedaliera dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia, in zona di Porta Nolana. Alla base del gesto, forse, il fatto di essere stato ...

Jane The Virgin e iZombie verso la chiusura : The CW annuncia le date dei finali di Serie e lancia ‘Two Sentence Horror Stories’ : Valanga di notizie in arrivo dagli Usa e da The CW che ha annunciato le date dei finali di serie di Jane The Virgin e iZombie ma anche l'arrivo di una serie che segnare una svolta storica per la rete. Ma andiamo per ordine partendo prima dagli addii. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di rinnovi, cancellazioni e ripartenze, la rete aveva messo da parte proprio i finali di serie di Jane The Virgin e iZombie che completeranno la loro corsa proprio ...

La Serie su Il Signore degli Anelli sarà il nuovo Game of Thrones? Amazon lancia l’erede della saga epica : È tempo di tornare nella Terra di Mezzo. Amazon lancia la serie su Il Signore degli Anelli, una nuova produzione epica ancora in fase di sviluppo che promette di essere l'erede di Game of Thrones. La saga fantasy targata HBO ha chiuso i battenti domenica con un finale molto controverso che ha diviso i fan. Per gli attori è tempo di voltare pagina, così come per il pubblico - e chissà, la serie su Il Signore degli Anelli potrebbe essere la ...

Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento : “domenica fuori i coglioni! Vi sosterremo - ma alla fine sarà festa o guerra” : I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento ai giocatori nerazzurri ed alla società: domenica in campo per la vittoria “Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i co…ni“. Inizia così la nota apparsa sul profilo Facebook dei tifosi interisti della curva nord di Milano in vista dell’ultima delicata sfida di campionato contro l’Empoli, match decisivo per le sorti Champions dei nerazzurri. ...

La Lega Pro lancia il primo torneo di eSports : nasce la “eSupercup Serie C” : La Serie C di calcio si apre al campionato degli sport elettronici. E’ quanto si legge in una nota della stessa Lega, nella quale si sottolinea anche che si tratta di “una decisione importante e di grande apertura verso il futuro che è già un presente consolidato tra i giovani. Da qui la scelta: la […] L'articolo La Lega Pro lancia il primo torneo di eSports: nasce la “eSupercup Serie C” è stato realizzato da Calcio ...

Sony con PlayStation Productions si lancia nella produzione di Serie e film : film e serie tv dai videogiochi della PlayStation, anche Sony decide di entrare nella sfida dei contenuti con PlayStation Productions, un’etichetta destinata a sfruttare le sue più celebri proprietà intellettuali e l’enorme catalogo di videogiochi. A lanciare la notizia è stato l’Hollywood reporter, ma poi sono arrivate le conferme. In pratica la nuova divisione sarà diretta da Asad Qizilbash ma è strettamente collegata al ...

Video/ Arezzo Viterbese - 3-0 - : highlights - Brunori lancia gli amaranto - Serie C - : Video Arezzo Viterbese, risultato finale 3-0,: doppietta di Brunori Sandri e gol di Benucci, gli amaranto dominano l'andata dei playoff di Serie C.

Softball - Serie A1 2019 : Bollate sfida Parma per rilanciarsi in classifica - impegno interno per Bussolengo : La Serie A1 di Softball 2019 è giunta al suo giro di boa, con la prima giornata del girone di ritorno (il decimo turno complessivo), che avrà luogo nel fine settimana, a cominciare dalla sfida della capolista Specchiasol Bussolengo, che proverà ad incrementare la sua percentuale di vittorie, affrontando la Tecnolaser Europa, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì se la vedrà con Caserta in trasferta. Doppio confronto anche tra Saronno e Caronno, ...

H&M lancia un collezione ispirata alla Serie tv Stranger Things : Disponibile a partire dal 23 maggio negli store di tutto il mondo e sul sito ufficiale del brand svedese, questa capsule donna e uomo omaggia la Hawkins community pool protagonista della fortunata ...

La Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup Finale 2019 FAN+”? : L’esperienza della Finale di TIM CUP inizia da oggi grazie a “Tim CUP Finale 2019 FAN+” (www.fanplus.it), l’app mobile di Infront pensata per entrare nei cuori dei tifosi, amplificando le emozioni della partita e la fan experience allo stadio. Grazie a quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla Finale di TIM CUP, tutti gli appassionati potranno […] L'articolo La Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup Finale 2019 FAN+”? è ...

Serie A : Atalanta lanciata - Lazio in difficoltà : tutte le insidie nella corsa per l'Europa : MILANO - Con la Juve già campione d'Italia da settimane, e il Napoli ora matematicamente secondo, entra nel vivo il campionato degli altri. Tre giornate per centrare il terzo e quarto posto, che ...