La resa dei conti a cinque stelle tra Di Maio e Di Battista

Sorpresa al supermercato in Germania - un uomo nudo si chiude nel frigo dei surgelati : L'impresa di un 32enne in un supermercato nel Land tedesco del Nord Reno-Westfalia. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti, poi l'uomo ha indossato un pantaloncino e, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del supermercato, consumando frutta e bevendo birra.

M5S - resa dei conti Di Maio-Di Battista : sui social è derby tra i fan : Il braccio di ferro tutto interno ai Cinque Stelle, che prende forma in queste ore più o meno sottotraccia, e che vede da una parte il leader...

Di Battista e Di Maio - fratelli-coltelli alla resa dei conti : (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse) Quasi come se non si trattasse di un suo libro, ma di Così parlo Zarathustra, quella di Alessandro Di Battista somiglia molto alla teoria dell’eterno ritorno. La sua figura sofferente nell’abito dell’intervista in tv, le sue parole sempre improvvisate eppure in grado di fornire una pseudoteoria del tutto e che illudono di una retromarcia allo spirito primigenio del Movimento 5 Stelle, il suo ruolo di ...

Dietrofront di Giorgetti : «Mini-Bot non verosimili» Sorpresa dei 5 Stelle : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

Matteo Salvini minaccia di querelare Luigi Di Maio : la resa dei conti tra vicepremier : Tutto parte da un audio pubblicato da fanpage.it. In un albergo a Terni, durante un' assemblea con trecento attivisti del M5S (la prima di una serie che dovrebbe portare alla riorganizzazione del Movimento), Luigi Di Maio non si tiene. Ce l' ha soprattutto con Alessandro Di Battista, del quale non h

RIPresa?/ La forza dei consumatori che aiuta Pil e lavoro : I consumatori hanno un potere importante per favorire la ripresa dell'economia. Che aiuterebbe anche la categoria dei produttori

Draghi prepara la ripresa con Qe e taglio dei tassi : «Necessari nuovi stimoli» : Il Quantitative easing ha ancora notevoli margini, ha detto il presidente della Bce aprendo il Forum dei banchieri centrali a Sintra, in Portogallo

Il ritorno di Maria Elena Boschi e la resa dei conti nell’ex «Giglio magico» Le correnti nel Pd : grafico : L’ex ministra renziana difende Luca Lotti ma i suoi: lui era l’unico che parlava con Zingaretti e questi sono i risultati

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei treni della linea Lecco-Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...

Ufficiale la scaletta dei concerti di Ligabue negli stadi con una sorpresa su ogni medley : La scaletta dei concerti di Ligabue negli stadi arriva con una sorpresa su ogni medley. Il rocker di Correggio ha tenuto la prova generale in quel di Reggio Emilia, nella quale ha rivelato quali siano i brani scelti per la nuova tornata di concerti che avrà inizio dal 14 giugno. Nella setlist che Ligabue ha pensato per il nuovo tour non mancano i grandi classici del suo repertorio, ma il medley di chitarra cambierà su ogni data. A ...

Grande Fratello - Gianmarco durissimo con Francesca De André : è la resa dei conti : Gianmarco Onestini contro Francesca De André al Gf 2019 Al Grande Fratello 2019 è tempo di confronti tra i concorrenti arrivati in finale, e nessuno sembra volersi tirare indietro perché essendo arrivata l’ultima puntata il clima in Casa è senz’altro più disteso e certi discorsi si possono affrontare con maggiore serenità. Ciò non vuol dire, […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco durissimo con Francesca De André: è la resa ...