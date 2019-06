La Regione | «Nessuna emergenza per lo stop del termovalorizzatore»

ilmattino

(Di martedì 25 giugno 2019) «Non vedo nuove emergenze per la chiusura deldi Acerra a settembre. Stiamo lavorando da tempo con le società provinciali per gestire la criticità con due...

giuspalt : RT @masistia: TANTE richieste,NESSUNA valida Possibile!?!? Una famiglia per Sky? Cucciolo, 8 mesi tg media Si trova in provincia di Lecce,… - vitali_giuseppe : RT @masistia: TANTE richieste,NESSUNA valida Possibile!?!? Una famiglia per Sky? Cucciolo, 8 mesi tg media Si trova in provincia di Lecce,… - born_on_friday : RT @masistia: TANTE richieste,NESSUNA valida Possibile!?!? Una famiglia per Sky? Cucciolo, 8 mesi tg media Si trova in provincia di Lecce,… -