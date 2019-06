La nuova Leica “economica” da 3500 euro

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) (Foto:M-E (Typ 240) si presenta come una tra le più economiche e abbordabili fotocamere del catalogo dello storico brand. Si tratta di un modello mirrorless compatto con sensore full frame che mette sul piatto la solita alta qualità dei componenti e un’estetica in perfetto stile vintage. Due le scelte cromatiche del nuovo esemplare che si presenta nella versione cromata d’argento oppure laccata di nero. Sul retro si può notare la classica disposizione minimalista dei tasti (situati alla sinistra dell’lcd) con la ghiera in alto a sinistra e il mirino elettronico nello spigolo opposto. (Foto:) La messa a fuoco manuale e i valori dell’apertura del diaframma sono impostabili dalla lente, mentre la gestione del tempo è sulla ghiera superiore, situata a fianco di quella di impostazione generale. Ci sono tasti separati per video, live view, funzioni ...

