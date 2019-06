La Lega Serie A stanzia 1 milione di euro contro la pirateria

Calcioscommesse - il Legale di Mauri confessa : “Stefano sta vivendo un incubo - tanti calciatori coinvolti che giocano in Serie A…” : Una telenovela lunghissima, ma che potrebbe conoscere la parola fine. Il 16 luglio potrebbe concludersi la vicenda sul Calcioscommesse che ha visto coinvolto l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri. Il suo legale, Matteo Melandri, ha parlato all’Adnkronos. Queste le sue parole. “Il giudice del Tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente per giudicare il caso del mio assistito come anche il giudice del Tribunale di ...

Assemblea Lega B - le date della Serie BKT 2019/20 : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti diciotto società su diciannove oltre agli 8 nuovi club che disputeranno la prossima Serie BKT. Prima delle comunicazioni del presidente è stato approvato il pre-consuntivo della stagione 2018/2019. All’ordine del giorno anche la discussione sulle date della Serie BKT 2019/20: il campionato inizierà sabato 24 agosto con l’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà ...

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Malagò si racconta : “Io presidente Roma? Un sogno! E su stadio - SuperLega - Serie A e Italia dico…” : In una lunga intervista a TuttoSport, il numero uno del Coni Giovanni Malagò si è raccontato, parlando di vari argomenti. Dal suo amore verso la Roma alla prossima Serie A, passando per l’annosa questione della SuperLega e il bel lavoro delle selezioni azzurre. L’AMORE PER LA ROMA – “Non conosco un tifoso di calcio che non sogni di diventare presidente della sua squadra… Se mi piace questa Roma? Onestamente ...

Calcio : Serie C Lega Pro. Ghirelli : inizio prossimo campionato a rischio : La Serie C 2019-20 e' a rischio. A lanciare l'allarme e' Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. "In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio

Dune - WarnerMedia ordina una serie tratta dai romanzi di Frank Herbert colLegata ai film : Dune: The Sisterhood, WarnerMedia ordina la serie tratta dai romanzi di Frank Herbert, collegata ai film in produzione da Warner Bros.Il servizio streaming di WarnerMedia ha ordinato la serie Dune: The Sisterhood, direttamente a serie e senza passare dalla produzione del pilot. La serie verrà prodotta da Legendary Television e si basa sui romanzi, Dune, di Frank Herbert.Dune non è un titolo nuovo per gli appassionati di film, dal libro infatti è ...

Serie A - per la Lega calcio un canale tv da 1 - 2 miliardi : Il dossier sulla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sarà oggetto di uno studio approfondito della commissione tecnica della Lega guidata dall’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Lo scrive Il Sole 24 Ore sottolineando che la commissione dovrà vagliare opportunità e rischi connessi alla creazione di un canale autonomo e sintetizzare […] L'articolo Serie A, per la Lega calcio un canale tv da 1,2 miliardi ...

Chernobyl - la serie : Valery Legasov e altri personaggi realmente esistiti : Il 26 aprile 1986 (ore 1:23) si verificò un incidente in una centrale nucleare dell'Ucraina settentrionale con epicentro a Chernobyl, a 3 chilometri da Prypjat, vicino al confine con la Bielorussia, entrambe allora repubbliche dell'Unione Sovietica. Le cause del disastro furono attribuite a mancanze e imprudenza del personale: nel corso di un test, furono violate norme di sicurezza e buon senso e si giunse a un incontrollabile aumento di ...

La Lega Serie A vota contro la riforma della Champions League : La Lega Serie A si dichiara contraria alla riforma della Champions League a partire dal 2024. Con una delibera adottata oggi si allinea alle altre quattro maggiori leghe europee (Ligue 1, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League). La proposta di riforma, si legge nella delibera, minaccia il futuro del calcio europeo: “altera e danneggia gravemente la competitività dei campionati nazionali, minando il principio della qualificazione, basato solo ...

Lega Pro - Ghirelli : “Le seconde squadre sono utili a far maturare i talenti - la Serie A mediti” : E’ appena finita a Novarello la gara di Supercoppa Berretti tra Torino e Virtus Entella. Vittoria della squadra di Chiavari per 1-2. Il primo commento è arrivato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “E’ evidente quanto sia importante la Serie C per acquisire intensità ed esperienza nel gioco. I giovani calciatori di talento maturano mettendosi alla prova su campi difficili. Alcuni giocatori dell’Entella ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Assemblea di Lega Serie A - i punti all’ordine del giorno per il 10 giugno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per Lunedì 10 giugno 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in ...

Canale di Lega - il piano per la Serie A dal 2021 : Il mercato dei diritti televisivi è in continua evoluzione. In questo momento, quello tradizionale sta vivendo una fase complicata, motivo per cui – a due anni di distanza dal prossimo ciclo di diritti – la Lega calcio sta pensando all’ormai noto Canale della Serie A. Un prodotto e un abbonamento unici per il tifoso, a […] L'articolo Canale di Lega, il piano per la Serie A dal 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...