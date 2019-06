Olimpiadi invernali 2026 – Milano-Cortina ce l’ha fatta! A Losanna è festa azzurra : Thomas Bach ha annunciato la candidatura vincitrice per le Olimpiadi invernali 2026: sarà Milano-Cortina ad ospitare la rassegna a cinque cerchi Una giornata interminabile, oggi, a Losanna! La delegazione azzurra ha trascorso un mix di emozioni incredibili, in attesa della comunicazione ufficiale della candidatura vincitrice per ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Alle 18.04 Thomas Bach ha annunciato che sarà Milano-Cortina ad ospitare ...

Aci Trezza due giorni di festa per San Giovanni : Ad Aci Trezza si festeggia il patrono San Giovanni Battista. Due giorni all'insegna della devozione, della cultura e del folklore

Sorso - dal 5 al 7 luglio tre giorni di festa per San Costantino : Tre giorni di festeggiamenti civili e religiosi sono in programma dal 5 al 7 luglio a Sorso, nella provincia di Sassari, per ricordare San Costantino imperatore. Gli eventi religiosi si terranno nella chiesa della Madonna d'Itria, comunemente chiamata “Sant'Antonio” in Piazza Marginesu, mentre quelli civili si svolgeranno nella Piazza Garibaldi. I festeggiamenti religiosi Sabato 6 luglio, vigilia della festa, alle 18:30 la recita dei Vespri ...

La festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi : I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi si caratterizzano, quest’anno, per il 150esimo della costruzione del fercolo

La festa di San Pietro e San Paolo a Ragusa : Le parrocchie di San Pietro apostolo e di San Paolo apostolo a Ragusa celebrano da domenica in modo congiunto i solenni festeggiamenti

Padova - festa dei frati di sant'Antonio per single : Padova, festa dei frati di sant'Antonio per single Il 22 giugno si tiene una messa con festa nella basilica del Santo, rivolta a persone tra i 20 e i 50 anni: "È un'occasione di incontro, amicizia e confronto per chi, per svariati motivi, si ritrova ad affrontare da solo l'età adulta" Parole chiave: ...

La festa di San Giovanni a Monterosso Almo : Stanno proseguendo, a Monterosso Almo, le celebrazioni in preparazione della solennità della Natività di San Giovanni Battista

Padova - i frati di Sant'Antonio lanciano una festa per chi cerca l'anima gemella : Appuntamento sabato, riservato a single tra i 20 e i 50 anni. "Vogliamo aiutare chi non ha ancora trovato la propria strada". Del santo che in America Latina aiuta le ragazze a trovare marito parlò anche papa Francesco

Ragusa si prepara al Triduo della festa di San Giovanni : Da giovedì a Ragusa iniziano le celebrazioni del Triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista. Dalle ore 9.00

Ragusa - la festa di San Luigi Gonzaga per il quartiere : Prenderanno il via lunedì, 17 giugno, a Ragusa, i festeggiamenti in onore di San Luigi Gonzaga nella parrocchia omonima di via San Luigi

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (4) : (AdnKronos) - Oltre 10 mila le ostie consacrate nella mattinata di oggi. In tutto oltre 50 mila consacrate dall’inizio della Tredicina. E oltre circa 2000 le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica solo nella giornata di oggi. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio ha

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei

festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...