La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa

Natalia Aspesi : “Sono una vecchia strega che fantastica ogni genere di crudeltà contro Salvini e Di Maio” : “Se vincono i 5 Stelle mi sparo“. Così aveva detto la giornalista Natalia Aspesi due anni fa, quando stava appena iniziando la campagna elettorale per le elezioni politiche. Il Movimento ha poi davvero vinto ma lei, fortunatamente, non è stata di parola. Così ora, in un’intervista all’Huffington Post, la storica firma di Repubblica è tornata sull’argomento spiegando come ha cambiato idea in questi anni: “Anziché ...