La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la controversa legge sul

Migranti - Corte giustizia Ue : “Vietato il rimpatrio di migranti a rischio soprusi. Anche se non hanno protezione” : Un migrante extracomunitario o apolide che che vede rigettata o revocata per validi motivi di sicurezza la propria richiesta d’asilo in uno Stato Ue non potrà ugualmente essere rimpatriato verso il Paese d’origine se sussistono timori per la sua sicurezza, tra cui il rischio di tortura e di trattamenti inumani. La sentenza pubblicata martedì dalla Corte di Giustizia europea sul ricorso fatto in Belgio e Repubblica Ceca da un ...