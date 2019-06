Katia Follesa in ospedale per un problema al cuore

Katia Follesa in ospedale il mio cuore ha bisogno di coccole : Katia Follesa è ricoverata in ospedale per un problema al cuore. La Follesa ha recentemente parlato della sua malattia cardiaca che le renderebbe anche molto complicato avere una seconda gravidanza, ma con la quale convive da tempo cercando di farlo sempre con il sorriso e l’ottimismo che la caratterizzano non solo nel lavoro ma anche nella vita. Katia ha pubblicato sulla sua pagina “Instagram” una foto in cui si trova in una camera del ...

Katia Follesa : malattia e condizioni di salute - come sta dopo il ricovero : Katia Follesa: malattia e condizioni di salute, come sta dopo il ricovero La comica Katia Follesa posta su Instagram una foto dal letto di ospedale: “il mio cuore ogni tanto richiede coccole” ha scritto rassicurando i suoi follower sulle proprie condizioni di salute. Il messaggio ai follower “La vera preoccupazione è il mio naso (scherza la Follesa, nella foto che commenta si tocca appunto il naso, ndR) e che sono a digiuno da due ...

Katia Follesa - paura per la comica : ricoverata in ospedale - il grave problema di salute : paura per la comica Katia Follesa, diventata famosa sul palco diZelig. L'artista ha mostrato un selfie dal letto d'ospedale: in questo modo ha annunciato il suo ricovero per cure al cuore. La comica condivide con i follower un momento delicato, che riguarda la sua salute. Senza perdere mai la grand

Katia Follesa ricoverata in ospedale : "Ora il mio cuore ha un motore da Formula 1" - : Novella Toloni La comica e conduttrice di Junior Bake Off è ricoverata per un serio problema al cuore. A dare la notizia e a rassicurare amici e fan ci ha pensato lei stessa attraverso i social, con un lungo post di ringraziamenti a medici e infermieri "La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii......", scherza Katia Follesa mentre si mostra in una fotografia sui social distesa in un letto di ...

“Problemi al cuore”. L’attrice Katia Follesa ricoverata in ospedale - le sue condizioni : La foto arriva dall’ospedale, il viso stanco, i capelli come appena passati dal vento e qualche elettrodo attaccato sul petto per monitorizzare la situazione. Il sorriso di Katia Follesa è quello di sempre. A spiegare cosa stia accadendo è L’attrice stessa, dicendo di essere a digiuno da due giorni aggiungendo poi: “Il mio cuore ha un motore da Formula 1”. Nel 2006, Katia Follesa ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica ...

Katia Follesa ricoverata in ospedale : “Il mio cuore richiede coccole - ora ha un motore da Formula 1” : Katia Follesa ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in ospedale. L'attrice ha spiegato che a volte il suo cuore ha bisogno di coccole e si è dovuta sottoporre alle cure del Gruppo ospedaliero San Donato. Nel 2006 ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita.Continua a leggere

Il mio cuore ha bisogno di coccole! Katia Follesa ricoverata in ospedale : Katia Follesa sorprende tutti, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae in ospedale. La comica soffre di un problema al cuore e si è dovuta sottoporre ad alcune terapie. Nello scatto Katia sorride, toccandosi il naso, e ringrazia i medici del Gruppo Ospedaliero San Donato che nel corso di due giorni si sono presi cura di lei.-- “La vera preoccupazione è il mio naso – ha spiegato l’attrice ai follower -. È che sono a digiuno da due ...

Katia Follesa e il ricovero in ospedale : "Ora il mio cuore ha il motore di una Formula 1" : Katia Follesa non perde il senso dell’umorismo, neanche con gli elettrodi attaccati al corpo. L’attrice ha postato uno scatto su Instagram, che la ritrae sul letto di un ospedale, dove è stata ricoverata. “La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorni”, ironizza sul social, “Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che ...

Katia Follesa in ospedale - ricoverata perché ‘il cuore ha bisogno di coccole’ : In ospedale, a letto, con tutti i sensori che la monitorano: Katia Follesa ha pubblicato su Instagram un post con una sua foto che la ritrare mentre si sottopone alle cure mediche che il suo cuore matto necessita. Come lei stessa sottolinea infatti, il suo cuore ha bisogno di coccole, ma ha un motore da Formula 1. L’attrice e conduttrice televisiva aveva scoperto nel 2006 di soffrire di una malattia congenita: una cardiomiopatia ...

Katia Follesa in ospedale : "Il mio cuore ha un motore da Formula 1" : Katia Follesa, attrice comica che negli anni d'oro di Zelig formava il duo di Katia & Valeria con la collega Valeria Graci, ha dato il buongiorno ai suoi fan da un letto d'ospedale. La donna si trova ricoverata a causa di una cardiomiopatia ipertrofica congenita, a causa della quale ha perso il padre nel 2005.Ha scritto la Follesa su Instagram: "La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii...... Grazie ...

Katia Follesa operata al cuore : “Credevo di morire” : Katia Follesa è stata operata al cuore. A dare la notizia è stata la stessa attrice del duo comico “Katia e Valeria” pubblicando una foto su Instagtram in cui si mostra in un letto d’ospedale con gli elettrodi attaccati al petto ma sempre sorridente. L’intervento si è reso necessario perché da qualche anno ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita: “La vera preoccupazione è il ...