Katia Follesa e il ricovero in ospedale | Ora il mio cuore ha il motore di una

Katia Follesa in ospedale - ricoverata perché ‘il cuore ha bisogno di coccole’ : In ospedale, a letto, con tutti i sensori che la monitorano: Katia Follesa ha pubblicato su Instagram un post con una sua foto che la ritrare mentre si sottopone alle cure mediche che il suo cuore matto necessita. Come lei stessa sottolinea infatti, il suo cuore ha bisogno di coccole, ma ha un motore da Formula 1. L’attrice e conduttrice televisiva aveva scoperto nel 2006 di soffrire di una malattia congenita: una cardiomiopatia ...

Katia Follesa in ospedale : "Il mio cuore ha un motore da Formula 1" : Katia Follesa, attrice comica che negli anni d'oro di Zelig formava il duo di Katia & Valeria con la collega Valeria Graci, ha dato il buongiorno ai suoi fan da un letto d'ospedale. La donna si trova ricoverata a causa di una cardiomiopatia ipertrofica congenita, a causa della quale ha perso il padre nel 2005.Ha scritto la Follesa su Instagram: "La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii...... Grazie ...

Katia Follesa operata al cuore : “Credevo di morire” : Katia Follesa è stata operata al cuore. A dare la notizia è stata la stessa attrice del duo comico “Katia e Valeria” pubblicando una foto su Instagtram in cui si mostra in un letto d’ospedale con gli elettrodi attaccati al petto ma sempre sorridente. L’intervento si è reso necessario perché da qualche anno ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita: “La vera preoccupazione è il ...