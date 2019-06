KABAK AL MILAN? Calciomercato | sfida al Bayern Monaco | attesa la scelta del turco

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan molto attivo tra KABAK e Pastore - sogni e suggestioni per il Parma - il nuovo 11 del Brescia : Milan molto attivo TRA Kabak E Pastore – Il Milan continua a lavorare per Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda. Incontro nel tardo pomeriggio tra la dirigenza rossonera e i fratelli Ozdemir, agenti del calciatore. Sul giocatore c’è da registrare un inserimento del Bayern Monaco nelle ultime ore, ma il Milan garantirebbe la titolarità al ragazzo oltre al pagamento della clausola rescissoria di 15 milioni e di un ...

Calciomercato Milan - possibile accordo per Kramaric e Maldini penserebbe a KABAK : Secondo Sky Germany, il Milan ha trovato l'accordo contrattuale con Andrej Kramaric dell'Hoffenheim, che sembra essere l'obiettivo principale di Zvonimir Boban. I rossoneri hanno già incontrato l'agente del giocatore per discutere del possibile trasferimento, e le due parti hanno raggiunto un accordo in linea di massima. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Zvonimir Boban, incontrerà presto la parte tedesca per presentare la sua offerta per ...