Juventus | arriva Rabiot | c’è il sì definitivo Cifre e dettagli del contratto

Juventus - Rabiot sarebbe ad un passo : sarebbe arrivato anche l'ok della mamma (RUMORS) : Questi sono giorni molto caldi per Fabio Paratici che sta cercando di rinforzare la Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha imbastito diverse trattative per regalare a Maurizio Sarri sia in difesa che a centrocampo. Uno degli obiettivi per la linea mediana sembra essere Adrien Rabiot. Il francese è un'opportunità per la Juve che potrebbe assicurarselo a parametro zero. Su questo fronte i bianconeri sarebbero abbastanza ottimisti visto che ...

Higuain Juventus - arriva la decisione! Ecco come cambia l’attacco bianconero! : Higuain Juventus- Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus? Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha snocciolato la questione Pipita, lasciando aperto il discorso in vista dell’imminente estate. “Dipenderà da lui”. Queste le dichiarazioni del neo tecnico bianconero, dichiarazioni che potrebbero avere una chiara chiave di lettura. La sensazione è che la Juventus ha già deciso di […] More

Juventus - Sarri arriva a Torino con l’abito di… Allegri [FOTO] : 1/16 Foto sito Juventus ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Mercato Juventus - da Cancelo a De Ligt : chi parte e chi arriva in difesa : Mercato Juventus – Il primo sacrificio importante dell’estate sarà con ogni probabilità quello di Joao Cancelo: il terzino portoghese è sempre più vicino al Manchester City di Pep Guardiola, che sembra disposto ad offrire fino a 55/60 milioni di euro per il 25enne, garantendo un’importante plusvalenza alla Juventus. Nella scorsa estate, infatti, il laterale è stato acquistato dall’Inter per circa […] More

VIDEO – Sarri alla Juventus - arriva la reazione degli Ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

Sarri Juventus - rivoluzione tra i pali - potrebbe arrivare un nome a sorpresa : Sarri Juventus – Comincia ufficialmente l’era Maurizio Sarri. I bianconeri vivranno una vera e propria rivoluzione, che ovviamente si ripercuoterà anche sul prossimo calciomercato. Secondo quanto circola in ambienti ben informati, in casa Juventus si lavora alacremente per migliorare la rosa secondo le direttive del nuovo tecnico. Sarri Juventus, non è da escludere un clamoroso […] More

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico arriva dal Chelsea - contratto triennale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Lo comunica il club bianconero, sottolineando che il tecnico arriva dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea. Per Sarri è previsto un contratto triennale. "Benvenuto alla Juventus!", scrive la società di Torino sul suo sito internet. Sarri, spiega la Juve, "ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la finale di Efl ...

Sarri allenatore Juventus?/ Guelpa : 'Sono tutte balle galattiche - arriva Guardiola' : Sarri allenatore Juventus? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Juventus - potrebbero partire Mandzukic e Higuain per arrivare ad Icardi : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Mercato Juventus - c’è la conferma : arriva lo scambio con la Roma! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Juventus e Roma starebbero lavorando in maniera totale sul potenziale scambio Higuain-Manolas. Di fatto, come riportato dalla rosea, il club giallorosso sembrerebbe esser pronto a puntare forte sul Pipita. Una mossa dettata dall’addio imminente a Dzeko, il quale sarebbe ormai pronto a vestire la […] More