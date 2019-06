Juve Stabia | sopralluogo della Lega B al “Romeo Menti”

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : tutti su Ceravolo - le prime mosse di Pordenone e Juve Stabia : Non solo le trattative in Serie A, anche Serie B e Serie C si scatenano, ecco il punto sulle trattative da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. I nomi per la Cremonese sono quelli di Vitale della Spal e Dezi del Parma per l’attacco idea Federico Bonazzoli. Ceravolo potrebbe essere il sostituto di Caputo all’Empoli, piace Mancuso del Pescara e va considerata anche la pista Antenucci. Il Pordenone tratta Poli del Carpi ...

Juve Stabia - rinnovato il contratto con Saby Mainolfi : S.S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con il responsabile del settore giovanile per il rinnovo contrattuale fino al 30-06-2022. Per i prossimi tre anni sarà ancora Saby Mainolfi a guidare i giovani gialloblù, con l’augurio di poter continuare nella formazione umana dei giovani calciatori e nel centrare traguardi sempre più prestigiosi. Al responsabile Mainolfi, inoltre, è stato affidato anche il progetto delle ...

Juve Stabia - al via la campagna abbonamenti : info e prezzi : Dopo l’ultima avvincente stagione calcistica, che ha visto le vespe ritornare in serie B, accompagnata e contraddistinta dall’entusiasmo e dal calore del pubblico di fede gialloblù, è arrivato il momento di ritornare a sostenere i nostri beniamini ed, in altre parole, con lo slogan “Baciami Ancora” #baciamiancora parte la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, ...

Serie B - la Juve Stabia conferma il tecnico Caserta : il comunicato ufficiale : “Il Presidente Andrea Langella, in relazione alle notizie che quotidianamente vengono riportate da alcuni Organi d’informazione, ed al fine di evitare equivoci ed inutili fraintendimenti, precisa che mister Fabio Caserta è e sarà l’allenatore della prima squadra”. E’ questo il comunicato ufficiale della Juve Stabia che conferma l’allenatore Fabio Caserta anche per il campionato di Serie B dopo le voci ...

Juve Stabia - Andrea Langella nuovo presidente : La Juve Stabia ha un nuovo presidente: Andrea Langella, sponsor del club da inizio stagione con il marchio Siroil, sostituisce lo storico patron stabiese Franco Manniello. Dopo 11 anni Manniello ha infatti deciso di passare la mano: tre promozioni, di cui due in serie B, due retrocessioni ed una Coppa Italia di serie C nel palmares del presidente più vincente della storia del calcio stabiese. Lo storico patron, dopo la ricapitalizzazione ...

Juve Stabia annunciata una conferenza stampa per importanti comunicazioni societarie : La S.S. Juve Stabia comunica che domani, 1 giugno 2019, alle ore 11, presso la sede sociale sita al Viale Europa 41 in Castellammare di Stabia, si terrà una conferenza stampa per delle comunicazioni societarie. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo Juve Stabia annunciata una conferenza stampa per importanti comunicazioni societarie sembra essere il primo su ...

Serie C - il Pordenone domina la Juve Stabia in Supercoppa : la Paganese retrocede in Serie D : La Serie C continua a regalare spettacolo ed emozioni. Il Pordenone di Tesser si aggiudica la Supercoppa di Serie C, la squadra friulana ha battuto 3-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Candellone, De Agostini ed un’autorete. Si è giocato anche il playout del campionato di Serie C, si salva il Bisceglie, retrocede la Paganese dopo uno scoppiettante 4-3. Apre le marcature Starita dopo 2′, poi il pareggio al 9′ con ...

Diretta/ Pordenone Juve Stabia - risultato 1-0 - streaming video tv : gol di Candellone! : Diretta Pordenone Juve Stabia: streaming video e tv, quote e risultato live del match della terza giornata di Supercoppa di Serie C.

La Lega Pro entra negli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

Napoli - il gioiello Gaetano verso la Serie B : richiesta da Cosenza e Juve Stabia : E’ considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, stiamo parlando di Gianluca Gaetano, calciatore classe 2000 del Napoli e protagonista di una stagione importantissima con la maglia della Primavera azzurra. Il calciatore ha intenzione di confrontarsi con il calcio che conta, per questo motivo si fa sempre più strada un prestito in Serie B nella prossima stagione per maturare minuti ed esperienza e per poi tentare il ...

Supercoppa Serie C : la Juve Stabia rimonta l'Entella e ottiene un pari insperato : Juve Stabia, Entella e Pordenone sono le tre squadre promosse in Serie B, dopo aver vinto con grande merito il campionato 2018-2019 di Lega Pro nei rispettivi gironi ed essere ritornate così nel calcio che conta. Queste tre squadre si stanno contendendo anche la Supercoppa e nella serata di ieri si sono sfidate Juve Stabia ed Entella, con i liguri che devono mangiarsi le mani dopo aver sprecato un doppio vantaggio in casa dei campani, facendosi ...