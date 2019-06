Juve | De Ligt | Agnelli già l' anno scorso avrebbe proposto un posto al difensore

Mercato Juventus - De Ligt esclude Cancelo : ecco il nuovo terzino destro! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese avrebbe scelto i bianconeri come prossima destinazione futura. Un affare da circa 80 milioni di euro, trattativa che potrebbe sbloccarsi già nel corso dei prossimi giorni. Paratici e Nedved vorrebbero chiudere subito […] More

La Juve di Sarri : possibili gli arrivi di De Ligt e Rabiot - la certezza è Ronaldo : Sarà una fine di giugno molto importante per la Juventus, in quanto a breve ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché è probabile possa esserci l'ufficializzazione di una cessione importante (possibile quella di Joao Cancelo al Manchester City a 60 milioni di euro) per sistemare le finanze e da luglio potrebbero arrivare i grandi acquisti tanto ...

Calciomercato Juventus - sempre più de Ligt : la chiave è Kean : Calciomercato Juventus – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare ...

Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro : Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro Se i Bookmakers ci mettono il loro sigillo, allora possiamo esserne certi: Matthijs De Ligt sarà un giocatore bianconero. Nel corso delle ultime ore la quotazione del passaggio del difensore olandese alla Juventus è crollata, passando da 17.00 a 1,20 ( quota che, di fatto, certifica

Acquisti Juventus : De Ligt ha detto sì - novità Pogba. Scelto il nuovo terzino : Acquisti Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista in vista dell'imminente sessioni di mercato estivo. Paratici e Nedved porteranno avanti il capitolo cessioni. Cancelo sarà ormai un nuovo promesso sposo di Guardiola la City. 60 milioni la cifra che i bianconeri potrebbero incassare e girare all'Ajax per De Ligt, primo chiaro

Capello : «Con De Ligt Juve imbattibile. Manolas e Koulibaly grande coppia» : «Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva» queste le parole con cui Fabio Capello irrompe in un’intervista sul Corriere della Sera per parlare del prossimo campionato italiano. Una considerazione secca, spiazzante, secondo lui con il difensore dell’Ajax la Juve non avrebbe rivali, ma se poi non arrivasse per Napoli e Inter, ma solo per loro, la corsa scudetto sarebbe ...

Juve : la cessione di Cancelo potrebbe aiutare a finanziare gli arrivi di De Ligt e Rabiot : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato e per le prossime settimane sono previsti alcuni acquisti per rinforzare la rosa. Ci saranno comunque alcune cessioni che serviranno a finanziare i nuovi arrivi. Tra i possibili partenti dovrebbe esserci Sami Khedira, che potrebbe accasarsi al Besiktas in Turchia. Altri calciatori che paiono essere in una posizione incerta sarebbero Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. ...