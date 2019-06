ilfoglio

(Di martedì 25 giugno 2019) Prima che diventasse uno slogan buono per gli spot pubblicitari, o per essere stampato su scarpe e magliette, è stato un modo di intendere il calcio. In sintesi consisteva nel giocare palla a terra all'attacco e poi in dribbling, finte, sovrapposizioni, cioè spettacolo e gol. In due parole:bon

ilfoglio_it : Joga bonito non si declina al femminile. Domenica la nazionale verdeoro di calcio femminile è stata eliminata agli… - pctransfermarkt : RT @JogaFtc: Siamo gli ??Joga Bonito FTC?, e cerchiamo nuovi player. Per completare la rosa, in preparazione per fifa 20. Ricerchiamo i segu… - JogaFtc : Siamo gli ??Joga Bonito FTC?, e cerchiamo nuovi player. Per completare la rosa, in preparazione per fifa 20. Ricerch… -