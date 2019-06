Jack Russell fiuta una neonata abbandonata e le salva la vita (Di martedì 25 giugno 2019) Il cane eroe è un Jack Russellterrier di nome Macho ed è l'animale domestico di un pensionato. Il fatto è avvenuto a San Pietroburgo. Ha salvato una bimba abbandonata in mezzo alla vegetazione dopo aver portato sul padrone sul posto. Il cane eroe è un Jack Russellterrier di nome Macho ed è l'animale domestico di un pensionato. Il fatto è avvenuto a San Pietroburgo.



Secondo quanto riportato dal Messaggero, la piccola era stata abbanonata in mezzo a un campo ed era troppo debole per piangere. A causa del freddo, infatti, era andata in ipotermia. Il cane l'ha scovata e subito dopo ha trascinato con il guinzaglio il suo padrone sul posto, in modo da salvarla. Quando il pensionato l'ha vista, ha subito chiamato i soccorsi.

La piccola, per fortuna, era ancora viva ma sarebbe bastato poco altro tempo e probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Una pattuglia poco distante l'ha recuperato e portata in ospedale dove i medici si sono presi cura di lei. Insomma, se non fosse stato per Macho la neonata avrebbe sicuramente perso la vita. Proprio per questo, il cagnolino è stato definito da diversi media un vero e proprio eroe. Sul fatto sta indagando la polizia per risalire ai genitori della piccola e ricostruire quanto accaduto.