Italia-Cina stasera in tv | orario d’inizio | programma | canale | streaming e diretta

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER LALIVE DIDALLE ORE 18.00 Arriva il momento di, ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia che potrebbe rappresentare un enorme traguardo per le giocatrici di Milena Bertolini. Le azzurre, infatti, in caso di successo andrebbero ad eguagliare il miglior risultato della storia d’, i quarti di finale del 1991. Le avversarie cinesi sono arrivate a sfidare l’perdendo contro la Germania per 1-0, vincendo contro il Sudafrica ancora per 1-0 e pareggiando a reti bianche contro la Spagna, il che si è tradotto nel secondo posto all’interno della classifica delle migliori terza. C’è un’attesa non indifferente per questo incontro, generata soprattutto dalle belle prestazionine nel primo girone. Toccherà al duo Giacinti-Bonansea spingere l’, con Girelli alle sue spalle ...

cristianagire : It's all about heart. ???? • Con tutto il cuore che abbiamo. Fino a quando non perdiamo il fiato. • Stasera ore 18 I… - Raiofficialnews : Primo match ad eliminazione diretta per le @AzzurreFIGC: l'appuntamento con le #RagazzeMondiali è OGGI! Mondiale… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi - A Milano-Cortina l'Olimpiade 2026: Sì giochiamo! ???? - Under21 eliminata:… -