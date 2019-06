Italia-Cina | per le azzurre il pericolo è Shuang | la “Lady Messi” del Psg - Il video

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia - abbatti la Muraglia difensiva della Cina! Il sogno può continuare : L’orario è fissato per le 18.00 e la sede è Montpellier. E’ il giorno del giudizio per l’Italia di Milena Bertolini, è il giorno della sfida contro la Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del gruppo C davanti ad Australia ed al Brasile, vogliono continuare la loro corsa e dovranno fare i conti con la compagine asiatica, che nei ...

Mondiali femminili - Azzurre agli ottavi : come vedere Italia-Cina : Per regalo di compleanno (53 compiuti il 24 giugno) la ct Milena Bertolini vorrebbe la qualificazione ai quarti. Non è impresa semplice, ma nemmeno irraggiungibile. La sua Italia affronta negli ottavi di finale dei Mondiali di Francia 2019 la Cina. L’appuntamento è alle 18 a Montepellier e su Rai Uno per la seconda volta sulla rete ammiraglia nella storia della nazionale femminile. come SIAMO ARRIVATE QUI Le Azzurre hanno chiuso il girone C in ...

Italia-Cina - Ottavi Mondiali calcio femminile : le probabili formazioni. Giacinti dal 1' e Giugliano in cabina di regia : Oggi 25 giugno (ore 18.00, diretta tv su Sky Sport e su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini scenderà in campo a Montpellier nell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre se la vedranno contro la Cina, terza del girone B, che in tutto il torneo ha subito solo una rete. La Germania, l’unica squadra fino ad ora a bucare la difesa asiatica. Si prospetta, quindi, un incontro molto ...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il giorno del giudizio è arrivato. oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier si terrà l’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Dopo aver conquistato il primato del gruppo C davanti ad Australia e a Brasile, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina. Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali) a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Mondiale femminile - maxi schermo per Italia-Cina a Milano [DETTAGLI] : Mondiale femminile – Domani, martedì 25 giugno alle 18, a Base in via Bergognone 34, sarà trasmessa in diretta su maxi-schermo la partita Italia-Cina, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile in svolgimento in Francia. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i tifosi, è frutto della collaborazione e di un accordo tra l’assessorato allo Sport del Comune di Milano, Sky (che trasmette in diretta tutti gli ...

Ondata di caldo africano : la Francia posticipa gli esami delle scuole medie - +30°C a Montpellier per Italia-Cina : L’Ondata di caldo africano inizia a prendere corpo sull’Europa e in particolare sulla Francia, già domani si raggiungeranno i +30°C a Montpellier, nel sud del Paese, dove Italia e Cina si giocheranno gli ottavi dei Mondiali di Calcio allo Stade de la Mosson. Saranno molti gli italiani a riempire le tribune per seguire la cavalcata delle Azzurre ma il caldo rappresenterà una grande minaccia. Gli addetti al campo della Mosson accendono gli ...

Mondiale femminile - ottavi di finale : i pronostici di William Hill a favore dell’Italia nella sfida contro la Cina : Dopo gli scontri del weekend, è giunto il momento di assistere alle ultime partite degli ottavi. L’Italia, prima nel gruppo C, incontrerà domani la Cina, che ha passato il turno rientrando tra le quattro migliori terze della fase a gironi. Le cinesi hanno guadagnato quattro punti nel gruppo B, dietro alle temibili Francia e Germania, riuscendo a subire pochi goal. Le quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono a ...

Mondiali Femminili : ottavi di finale Italia-Cina - martedì 25 giugno su Rai 1 e Sky : Mancano ormai poco più di 24 ore al ritorno in campo della nazionale di calcio femminile guidata da Milena Bertolini. Domani, martedì 25 giugno, le azzurre affronteranno la Cina a Montpellier nel match degli ottavi di finale dei Mondiali Femminili di Francia 2019. Una nazionale che piace, azzurre a caccia di un sogno Giunte a questo appuntamento iridato dopo ben 20 anni di assenza, le ragazze guidate dal ct Bertolini si sono fatte subito valere ...

Ottavi Mondiale femminile : Italia-Cina in diretta su Sky e Rai : È una sfida da dentro o fuori quella che attende domani la nostra Nazionale femminile, che è riuscita a ottenere la qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale da prima classificata nel proprio girone pur essendo stata inserita in un Gruppo che non era da sottovalutare. Le azzurre affronteranno ora la Cina, una formazione che […] L'articolo Ottavi Mondiale femminile: Italia-Cina in diretta su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e ...

Mondiale Femminile - contro la Cina per la storia : per Sisal Matchpoint l’Italia è favorita : Ha conquistato il primo posto del girone, davanti alle favorite Brasile e Australia, ora l’Italia Femminile punta ai quarti di finale per eguagliare il miglior risultato di sempre, che risale alla prima edizione disputata nel 1991. Con le gare a eliminazione diretta il Mondiale entra nel vivo, la squadra da battere agli ottavi è la Cina e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’obiettivo è tranquillamente alla portata: le Azzurre sono ...

Mondiale Femminile - la Cina teme l’Italia : “Partita dura e difficile” : Si inizia a fare sul serio. Dopo l’ottimo cammino nella fase a gironi del Mondiale Femminile, il gioco si fa duro per l’Italia, impegnata domani pomeriggio contro la Cina per gli ottavi di finale. Ostacolo non semplice ma neanche insormontabile per le azzurre, che grazie al primo posto nel proprio gruppo si sono ‘regalate’ un’avversaria alla portata. Non per niente, le asiatiche temono Bonansea e compagne, ...

L'Italia del calcio femminile aspetta la Cina (e il professionismo) : Due vittorie e una sconfitta in tre partite. L'inizio per la Nazionale italiana di calcio femminile ai Mondiali di Francia 2019 è stato buono e ha portato le Azzurre lì dove volevano arrivare, agli ottavi della Coppa del Mondo. "L'obiettivo era quello di passare alla fase eliminatoria, siamo arrivat