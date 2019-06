Italia-Cina in tv | Ottavi Mondiali calcio femminile 2019 | a che ora inizia e su che

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Si concludono oggi glidi finale deidi, finalmente si può tifare l’nella prima partita ad eliminazione diretta: ad affrontare le azzurre di Milena Bertolini sarà la, giunta terza nel Girone B con quattro punti dopo la sconfitta per 0-1 con la Germania, la vittoria per 1-0 con il Sudafrica ed il pari per 0-0 con la Spagna. La sfida si giocherà nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno alle ore 18.00 a Montpellier e sarà visibile in diretta tv in abbonamento su Sky Sporte Sky Sport Uno, mentre si guarderà gratis su Raiuno, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e gratuitamente su Rai Play. Come al solito OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della sfida.didi finale Martedì 25 giugno ore 18.00 (Montpellier)Diretta tv su ...

