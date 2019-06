Italia-Cina | Bertolini al settimo cielo | “stiamo facendo grandi cose”

Le donne del calcio da urlo - Italia schianta Cina : 2-0. Ai quarti - il sogno continua : Il sogno delle Ragazze Mondiali continua. Allo Stade de la Mosson di Montpellier, nella prima partita da dentro-fuori, la azzurre di Milena Bertolini superano l'ostacolo Cina e volano ai quarti di finale del torneo francese. Prossimo avversario, la vincente dell'ottavo tra Olanda e Giappone in progr

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 2-0! Demolita la Muraglia cinese - azzurre straripanti e ai quarti di finale! : E’ un’Italia pragmatica e matura quella che supera 2-0 la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Montpellier (Francia), le azzurre si sono aggiudicate il match contro le temibili cinesi grazie alle marcature di Valentina Giacinti al 15′ e di Aurora Galli al 49′. Un match nel quale la formazione di Milena Bertolini ha saputo soffrire ma anche rendersi pericolosa quando è stato possibile, ...

Mondiali donne : Italia da favola - 2-0 alla Cina e pass per Quarti : Vittoria da favola per l'Italia contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale femminile. La selezione di Milena Bertolini s'impone 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli e strappa il pass per i Quarti di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Giappone (stasera ore 21). Prestazione solidissima da parte delle azzurre, perfette in difesa nel concedere pochissimo nonostante un po' di affanno in qualche situazione, e letali in attacco ...

Mondiali 2019 : l’Italia batte la Cina e va ai quarti di finale : Valentina Giacinti al quindicesimo del primo tempo e Aurora Galli dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa. Sono le autrici dei due gol che portano l’Italia ai quarti di finale del mondiale femminile di Francia. Battuta la Cina agli ottavi. Appuntamento a Valencienne il 29 giugno alle 15 per i quarti di finale con la vincente di Giappone-Olanda. Solo nel 1991 eravamo arrivate tanto lontano. LEGGI ANCHEMondiali femminili, Azzurre agli ...

Italia-Cina - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Cina, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Cina| L’Italia femminile batte la Cina e si qualifica per i quarti di finale. Le azzurre superano le cinesi per 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli. Andiamo a vedere tutte le azioni più importanti. Gli highlights di Italia-Cina L'articolo Italia-Cina, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Mondiale femminile - l’Italia ai quarti di finale : Giacinti-Galli stendono la Cina : L’Italia non si ferma più. Dopo aver stupito chiudendo il girone al primo posto, la Nazionale femminile conquista i quarti di finale dei Mondiali battendo 2-0 la Cina, che si era qualificata come migliore terza dei gruppi. A mandare al tappeto le cinesi sono i gol – uno per tempo – di Valentina Giacinti e Aurora Galli. Il vantaggio arriva al 15esimo, propiziato da un errore della difesa asiatica: Giacinti mette in moto ...

Mondiali calcio femminile : l'Italia batte la Cina 2-0. Azzurre ai quarti di finale : L’Italia delle donne non si ferma più. Le Azzurre hanno infatti battuto la Cina agli ottavi di finale per due reti a zero e ora si giocheranno i quarti del mondiale di calcio.Le ragazze di Milena Bertolini non hanno avuto particolari problemi con le cinesi. Il primo tempo infatti si è concluso sull’uno a zero con la Giacinti che è andata a segno al 15′. Alle Azzurre è stato annullato anche un gol per ...

Splendida Italia : batte la Cina 2-0 e vola ai quarti : Con una rete per tempo di Giacinti e Galli, l'Italia ha battuto con merito la Cina guadagnando i quarti di finale dove incontrerà la vincente di Olanda-Giappone. Solidissima in difesa,...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la vincente tra Olanda e Giappone che scenderanno in campo oggi alle 21.00 Ci toccherà o la compagine campione d’Europa o la vice-campione del mondo. Servirà un’impresa, ma questa Italia può giocarsela con tutti. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 2-0 - le pagelle. Valentina Giacinti scatenata - difesa azzurra perfetta : L’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un risultato straordinario per le ragazze di Milena Bartolini, che hanno sconfitto per 2-0 la Cina al termine di una grande partita per la nostra nazionale. Di seguito le pagelle delle azzurre. Giuliani 6,5: dà sicurezza a tutto il reparto, soprattutto nelle uscite. Splendido l’intervento sul tiro dalla distanza di Wang Yan. Si conferma uno dei migliori portieri di ...

Gol di Giacinti e Galli più una difesa di ferro : l’Italia vola ai quarti - Cina battuta 2-0 : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Ora Olanda o Giappone

Se è un sogno non svegliatele! L’Italia alza la cresta con Galli e Giacinti - le azzurre battono la Cina e volano ai quarti : La Nazionale Italiana si qualifica per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, dove affronterà la vincente del match tra Olanda e Giappone Il sogno dell’Italia continua, le ragazze terribili di Milena Bertolini stendono 2-0 la Cina e volano ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, facendo innamorare una Nazione intera. AFP/LaPresse Prestazione gagliarda di Gama e compagne, in difficoltà per larghi tratti del ...

Mondiali calcio donne : Italia-Cina 2-0 : 19.55 Prosegue il sogno mondiale delle azzurre. A Montpellier l'Italia supera la Cina (2-0) e approda nei quarti dove sabato a Valenciennes affronta la vincente di Olanda-Giappone (stasera). Ottimo avvio con la Giacinti scatenata: rete annullata,tiro a lato e finalmente il gol al 15' (dopo una parata a valanga della Peng sulla Bartoli). Con il passare dei minuti però l'Italia cala di intensità e soffre. La Giuliani para sulla Wang Yan (28'). ...