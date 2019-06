Italia-Cina alle 18 00 La Diretta Annullato per fuorigioco un gol della Giacinti

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : match molto bloccato in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Giugliano vince un contrasto importante con Wang. 11′ Giuliani rinvia in rimessa laterale, non un buon disimpegno. 11′ Deve assolutamente sbloccarsi Bonansea, finora troppo contratta. 10′ GOL ANNULLATO! Giacinti insacca a tu per tu con Peng, ma era in fuorigioco. 9′ Cross dalla trequarti di Guagni, il colpo di testa di Giacinti termina debolmente sul ...

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : comincia l’ottavo di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 La stella della Cina è Peng Shimeng. Un vero e proprio portiere saracinesca, non sarà semplice trafiggerla. 17.45: La Cina ha chiuso al terzo posto il gruppo C dietro Germania e Spagna. Sconfitta per 1-0 alla prima con le tedesche, poi vittoria per 1-0 con il Sud Africa e alla fine lo 0-0 con la Spagna. 17.42: Questo il cammino dell’Italia finora ai Mondiali. Vittoria ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Giacinti e Bergamaschi dal primo minuto. Fuori Galli e Mauro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39: Il grande ballottaggio della vigilia è stato vinto da Valentina Giacinti nei confronti di Ilaria Mauro. L’attaccante del Milan è stato ancora scelto per la sua capacità di attaccare la profondità, ma soprattutto di aprire spazi per gli inserimenti di Bonansea e Girelli. 17.37: Temperature altissime a Montpellier. Anche il caldo potrebbe essere un fattore, soprattutto in caso di ...

Mondiale femminile - Italia-Cina live : le formazioni ufficiali e dove guardarla in tv : Mondiale femminile, Italia-Cina live – L’Italia torna in campo per gli ottavi di finale del Mondiale femminile. Le azzurre di Milena Bertolini arrivano agli ottavi dopo una fase a gironi fantastica, conclusa al primo posto. La Cina arriva fin qui con un solo gol subito (contro la Germania) e avendo lasciato a secco Sudafrica e Spagna. Il punto di forza delle cinesi, come testimoniano i numeri, è la difesa, mentre le asiatiche ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali). Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Mondiale femminile - a Montpellier Italia-Cina : obiettivo quarti di finale. Ma la vera sfida è un’altra : il professionismo : Ce l’hanno fatta le ragazze mondiali ad entrare nelle case degli italiani: trasmesse in diretta sulle reti Rai (contro il Brasile per la prima volta sulla prima rete), seguite sui social, fotografate e intervistate compulsivamente sui giornali, le giocatrici di Milena Bertolini sono ormai parte dell’immaginario sportivo italiano. Oggi alle 18 contro la Cina a Montpellier si giocano il passaggio ai quarti, per eguagliare il loro ...

Italia-Cina stasera in tv : orario d’inizio - programma - canale - streaming e diretta : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Italia-Cina DALLE ORE 18.00 Arriva il momento di Italia-Cina, ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia che potrebbe rappresentare un enorme traguardo per le giocatrici di Milena Bertolini. Le azzurre, infatti, in caso di successo andrebbero ad eguagliare il miglior risultato della storia d’Italia, i quarti di finale del 1991. Le avversarie cinesi sono arrivate a sfidare ...

L'Italia femminile affronta la Cina per gli ottavi del Mondiale : dove vederla e probabili formazioni : La nazionale femminile italiana affronta oggi la Cina. La gara, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale, inizierà alle 18.00 e si disputerà allo Stade de la Mosson di Montpellier. Sarà visibile in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Mondiali. Si potrà vedere anche sulle piattaforme streaming Skygo e Rai Play. L’allenatrice italiana, Milena Bertolini, ha compiuto ieri 53 anni e ha chiesto alle sue ...

Dove vedere Italia-Cina di calcio femminile in diretta tv Rai o streaming : Dove vedere Italia-Cina di calcio femminile in diretta tv Rai o streaming In o Out, due sono le opzioni per l’Italia mondiale femminile, rimanere nella competizione oppure uscire. Le nostre azzurre si giocano il passaggio contro la Cina nell’ultimo degli ottavi di finale in programma. Dopo aver superato il girone come prime, in un raggruppamento Dove i piazzamenti non erano per nulla scontati, le ragazze dovranno affrontare con ...

