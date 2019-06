Italia batte Cina | le azzurre volano ai quarti di finale

L'Italia batte la Cina 2-0 e accede agli ottavi dei Mondiali di calcio femminile : L'Italia ha battuto per 2-0 la Cina e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile dove incontrerà la vincente dell'ottavo tra Olanda e Giappone. Le azzurre sono andate in vantaggio dopo 15 minuti grazie alla rete di Valentina Giacinti. Al quinto della ripresa è arri

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Farfalle senza medaglia! Italia giù dal podio - Bielorussia batte Russia : Domenica storta per l’Italia della Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (BieloRussia). Le Farfalle si erano presentate all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare delle medaglie e invece tornano a casa a mani vuote, con tanto amaro in bocca al termine di una giornata non eccezionale per le ragazze di Emanuela Maccarani: le azzurre hanno eseguito due discreti ...

Italia U.21 batte il Belgio ma non basta - qualificazione in bilico : L'Italia batte il Belgio per 3-1 a Reggio Emilia nella terza e ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21.

Scherma - Europei 2019 : sciabolatori in semifinale! L’Italia batte la Georgia all’ultima stoccata : Si accende solo la luce verde, Luca Curatoli si sdraia sulla pedana e la panchina azzurra esplode di gioia. In questo modo si è chiuso il pazzo quarto di finale tra Italia e Georgia nella prova a squadre di sciabola maschile agli Europei di Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Berrè, Samele e Montano) si sono qualificati per le semifinali dopo aver sconfitto per 45-44 la Georgia. Una vittoria arrivata proprio all’ultima stoccata con gli ...

Europei Under 21 - Italia con le spalle al muro : battere il Belgio e sperare - serve l’impresa per la semifinale : L’Italia è con le spalle al muro, sull’orlo del baratro e bisognosa di un’impresa per rialzarsi nel momento più difficile. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Spagna all’esordio con un roboante 3-1 e aver perso in maniera sorprendente con la Polonia per 1-0, si giocano tutto contro il Belgio per proseguire la propria avventura agli Europei Under 21 di calcio 2019. Sabato 22 giugno, ore 21.00, Mapei Stadium di Reggio ...

Ibm porta in Italia P-Tech - la formazione digitale che combatte la disoccupazione giovanile : (foto: Pixabay) Migliorare le competenze digitali dei più giovani per favorirne l’occupazione: con questo obiettivo Ibm porta anche in Italia il suo programma educativo P-Tech. Lo ha annunciato ieri a Milano il Ceo dell’azienda Ginni Rometty. La città scelta per lanciare l’iniziativa è Taranto, dove saranno quattro le scuole coinvolte oltre al Politecnico di Bari. Ateneo che a Taranto porterà i propri docenti ...

Meteo weekend : Lucifero si abbatte sull’Italia - bolla africana con temperature bollenti : Fino a sabato caldo intenso al Sud e rischio temporali sul Settentrione. Dalla prossima settimana ondata di calore che si estenderà anche a Nord. La temperature salgono fino a 36-37 gradi.

Boxe – L’ex campione d’Italia di pesi wleter sul ring : Michele Esposito combatterà a Ring Rooster : A Ring Roosters combatterà anche L’ex campione d’Italia dei pesi welter Michele Esposito Sabato 29 giugno, al palasport Salvador Allende, a Cinisello Balsamo, a pochi minuti da Milano, avrà luogo Ring Roosters, galà di pugilato, musica e spettacolo organizzato dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, con Emiliano Ronchi (in arte Emi Lo Zio) e con la società Super Mario 24 di ...