Iran | le sanzioni Usa chiudono qualsiasi canale diplomatico | “Trump distrugge meccanismi

USA - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

Annuncia “pesanti” sanzioni e propone anche un nuovo accordo su nucleare - la strategia di Trump per l’Iran : Da abile negoziatore, il presidente Usa, Donald Trump, affila le armi e Annuncia nuove "pesanti" sanzioni all'Iran, non esclude l'azione militare, ma allo stesso tempo propone un nuovo accordo sul programma nucleare e 'adatta' alla Repubblica degli Ayatollah uno dei suoi celebri slogan, coniando "Let's make Iran great again". Scatteranno tra 24 ore, lunedi', le nuove "pesanti" sanzioni "che impediranno all'Iran di ottenere armi nucleari", ha ...

Iran - sanzioni Usa a 'big' petrolchimica : 20.06 Gli Stati Uniti impongono sanzioni economiche contro il maggior gruppo petrolchimico Iraniano, Pgpic, perché accusato di legami con i Guardiani della rivoluzione, i pasdaran. La decisione, annuncia il Tesoro Usa, si estende alle 39 filiali dell'azienda e agli "agenti di vendita con sede all'estero" collegati alla società, "la più grande e redditizia dell'Iran". Il gruppo detiene il 40% della produzione del settore ed è responsabile per ...

Gran Bretagna - Germania e Francia contro le nuove sanzioni USA all'Iran - : Le tre potenze respingono anche l'ultimatum imposto da Teheran sull'accordo sul nucleare. I tre membri europei dell'ONU Gran Bretagna, Germania e Francia si sono espressi contro alle nuove sanzioni ...

Usa - sanzioni contro l'acciaio Iraniano : 0.00 Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato nuove sanzioni all'Iran tese a colpirne l'industria dell'acciaio e altri metalli, la maggior fonte di entrate per Teheran dopo il petrolio. "Teheran si aspetti ulteriori azioni -ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota - a meno che non cambi sostanzialmente la sua condotta". La mossa degli Usa va intesa come risposta all'annuncio di Teheran di sospendere alcuni dei suoi impegni previsti ...

Donald Trump ha annunciato nuove sanzioni nei confronti dell’Iran : Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede nuove sanzioni nei confronti dell’Iran. In particolare, sono previste sanzioni su ferro, acciaio, alluminio e rame. Reuters scrive che «l’ordine esecutivo permette di imporre sanzioni nei confronti di

Iran riduce impegno su nucleare - sale tensione con Usa. E la Francia minaccia sanzioni Ue : E' sfida aperta tra Iran e Usa: la minaccia di Teheran di riprendere in mano il suo programma nucleare si e' concretizzata e la Repubblica islamica ha annunciato la sospensione di alcuni degli impegni adottati nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto nel 2015. Una decisione che arriva esattamente ad un anno di distanza dall'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, sul ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo. L'Iran ha ...

Francia a Iran - Europa pronta a sanzioni : ANSA, - PARIGI, 7 MAG - La Francia ha messo in guardia oggi le autorità Iraniane in merito all' Accordo sul nucleare, sottolineando che violazioni all'intesa del 2015 comporterebbero sanzioni europee. ...

Trump invoca nuove sanzioni contro Iran : 0.53 Il presidente Donald Trump si appresta a varare nuove sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il sito Axios citando alcune fonti, secondo le quali si tratta di sanzioni significative che potrebbero essere annunciate mercoledì, ovvero in coincidenza con l'anniversario dell'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con Teheran. Le sanzioni colpIranno un nuovo settore dell'economia che non è quello energetico.

In Iran trovato il modo per aggirare le sanzioni USA - : L'Iran intende sfruttare attivamente il "mercato grigio" per la vendita del suo petrolio con lo scopo di superare le sanzioni americane sulle esportazioni delle materie prime di Teheran. Lo ha ...