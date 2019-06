Innovativa terapia italiana contro le malattie causate da duplicazione di gene | come

scienze.fanpage

(Di martedì 25 giugno 2019) Gli scienziati italiani dell'Università di Torino hanno sfruttato l'interferenza a RNA per realizzare unain grado di contrastare ledalladi un. Vediamo insieme in cosa consiste questo trattamento, cos'è l'interferenza a RNA e cosa aspettarci per il futuro.

GianmyN8 : RT @NovartisItalia: Al congresso #ASCO19 abbiamo portato i risultati della nostra ricerca sul trattamento del tumore al seno. Il primo obie… - MessanaRosanna : RT @NovartisItalia: Al congresso #ASCO19 abbiamo portato i risultati della nostra ricerca sul trattamento del tumore al seno. Il primo obie… - Betta_Bi : RT @NovartisItalia: Al congresso #ASCO19 abbiamo portato i risultati della nostra ricerca sul trattamento del tumore al seno. Il primo obie… -